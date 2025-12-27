Marmaris Belediyesi'nde veteriner hekim mülakatı karıştı: Aday kapıda kaldı

Marmaris Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nin İŞKUR üzerinden yayımladığı veteriner hekim alım ilanında yaşanan aksaklık, mülakat için ilçeye gelen bir adayın tepkisine yol açtı. İlanın resmi dokümanında 27 Aralık Cumartesi saat 10.00'da sözlü mülakat yapılacağı belirtilmesine karşın, başvuran E.B. aynı gün ve saatte belediyede hiçbir yetkili veya mülakat komisyonu bulamadığını iddia etti.

Adayın iddiası

Aday E.B., sabah saat 09.30'da mülakat ilanına istinaden belediye önünde hazır bulunduğunu, saat 10.00 olmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine güvenliğe sorduğunu ve güvenlik görevlisinin de mülakattan haberdar olmadığını söylediğini aktardı. Ailesi Muğla'da yaşayan ve yüksek lisans için Ankara'da bulunan E.B., ilanı 22 Aralık'ta Ankara'dayken gördüğünü, 24 Aralık'ta Marmaris'e gelerek başvurusunu şahsen yaptığını ve belgelerini elden teslim ettiğini belirtti. E.B. sürece dair kendisine farklı bir bilgilendirme yapılmadığını vurgulayarak, "İlanda 27 Aralık saat 10.00'da sözlü mülakat yapılacağı yazıyordu. O gün geldik ama kimse yoktu." ifadelerini kullandı.

İnsan Kaynakları Müdürü'nün açıklaması

Başvuranın iddiasına göre, Marmaris Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü adaylara mülakat tarihlerine ilişkin bilgi olmadığını, cumartesi günü mülakat yapılmadığını ve "İŞKUR hata yapmış olabilir" dedi. Müdürün, "Madem buraya kadar gelmişsiniz, görüşelim" diyerek E.B.'yi mülakata aldığı, görüşme sonunda ise kendilerine telefonla bilgi verileceğinin söylendiği aktarılıyor. Adayın babası H.E. ayrıca alım sürecinde 7 adayın daha bulunduğu bilgisinin paylaşıldığını belirtti.

İlan sürecindeki soru işaretleri

Söz konusu ilan, Marmaris Belediyesi Personel AŞ tarafından kurum dışı kamu işçi alımı kapsamında yayımlandı ve ilan metninde açıkça 1 veteriner hekim alımı yapılacağı, pozisyonun daimi ve tam zamanlı olduğu belirtildi. İŞKUR sisteminde başvuruların Marmaris'te şahsen alınacağı ve görüşmenin 27 Aralık'ta yapılacağı bilgisi yer alıyordu. Bu çelişkiler, ilan sürecinin şeffaflığı konusunda soru işaretleri yarattı.

