Marmaris'te 72 Yaşındaki Emeklinin Karavanına 'Barınma Tutanağı' Şoku

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli Yılmaz Kurban, yaşadığı motokaravana belediye ekiplerince 'barınma tutanağı' tutulduğunu belirterek tepki gösterdi.

2020 yılında kredi çekerek aldığı çekme karavanda yaşamaya başlayan Kurban, daha önce de belediyenin karavanını kaldırması üzerine ailesinin desteğiyle motokaravan aldığını anlattı. Siteler Mahallesi'nde yol kenarındaki bir park cebine aracını park ettiğini söyleyen Kurban, bir sabah belediye ekiplerinin kalabalık bir şekilde geldiğini ifade etti.

Kurban'ın iddiası

Kurban, 'Belediye benden barınma ücreti istemiyor, barınma hakkımı elimden almaya çalışıyor. Bu araç motorlu karavan; vergisi, sigortası, kaskosu var. Bir araba nasıl trafik kurallarına uygun her yere park ediyorsa ben de park edebilirim. Amaçları sadece 'içinde barınamazsın' demek. Zaten bunu barınmak için aldım' dedi.

Kendi ifadesine göre karavanda ocak, banyo ve tuvalet bulunuyor; ancak tuvaletini boşaltma zorunluluğu nedeniyle genellikle dışarıdaki ücretli tuvaletleri kullandığını ve atık suyunu yalnızca uygun noktalara bıraktığını belirtti. 'Hiçbir yere pislik bırakmam, masa sandalye atmıyorum, tentemi bile açmıyorum. Yüksek ses yok, misafirim bile gelmiyor, kimseyi rahatsız etmiyorum. Atık sularımı bidonlara doldurup kanalizasyon logarlarına döküyorum asla çevreyi kirletmiyorum' diyerek kendi halinde yaşamak istediğini vurguladı.

'Barınmak suç gibi gösterildi'

Pandemi döneminde kaldığı alanda belediyenin karavanlara yasak getirdiğini, tatilci zannedilip ücretli kamp alanlarına yönlendirildiklerini öne süren Kurban, belediyenin karavan parkı yapmakla yükümlü olduğunu savundu. Uyarı yapılmadan zabıta ekiplerinin kapısını çaldığını aktaran Kurban, olayı şu sözlerle anlattı: 'Geçen gün birden 8-9 kişi geldiler. 'İçeride barınıyor' diye tutanak tuttular. Barınmak suçmuş gibi. Karavan zaten barınmak için var. Onların tutumu üzerine kimliğimi vermedim onlarda polisi çağırdılar, polise sordum 'Barınmak ceza gerektirir mi?' diye; 'Hayır' dediler ama belediye tutanak tutarak ceza arkadan gelecek diyerek gittiler.'

Talep: Karavan parkı ve hizmet

Kurban, Marmaris'te karavan parkı yapılması gerektiğini belirterek şehrin uygun alanlara sahip olduğunu ancak belediyenin konuyu gündeme almadığını söyledi. 'Sosyal belediyecilik diyorlar ama hizmet yok. Esnaf bile bu uygulamalardan bezmiş durumda. Tek isteğimiz: Bizi rahatsız etmesinler, hayat şartlarımızı zorlaştırmasınlar' diye konuştu. Kurban, belediyenin uzak ve günlüğü bin 500 lira olan özel kamp alanlarına yönlendirdiğini iddia etti.

72 yaşındaki emekli, yaşadığı 3 metrekarelik karavanda barınmanın suç olmadığını, belediyenin şehir içinde karavanlar için bir yer yapıp elektrik ve su desteği vereceği uygun bir yer göstermesi halinde seve seve oraya gideceğini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

