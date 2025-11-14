Marmaris'te 72 Yaşındaki Emeklinin Karavanına 'Barınma Tutanağı' Şoku

Marmaris'te 72 yaşındaki emekli Yılmaz Kurban, yaşadığı motokaravana belediye ekiplerinin 'barınma tutanağı' tutmasına tepki gösterdi; karavan parkı talep ediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 19:38
Marmaris'te 72 Yaşındaki Emeklinin Karavanına 'Barınma Tutanağı' Şoku

Marmaris'te 72 Yaşındaki Emeklinin Karavanına 'Barınma Tutanağı' Şoku

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli Yılmaz Kurban, yaşadığı motokaravana belediye ekiplerince 'barınma tutanağı' tutulduğunu belirterek tepki gösterdi.

2020 yılında kredi çekerek aldığı çekme karavanda yaşamaya başlayan Kurban, daha önce de belediyenin karavanını kaldırması üzerine ailesinin desteğiyle motokaravan aldığını anlattı. Siteler Mahallesi'nde yol kenarındaki bir park cebine aracını park ettiğini söyleyen Kurban, bir sabah belediye ekiplerinin kalabalık bir şekilde geldiğini ifade etti.

Kurban'ın iddiası

Kurban, 'Belediye benden barınma ücreti istemiyor, barınma hakkımı elimden almaya çalışıyor. Bu araç motorlu karavan; vergisi, sigortası, kaskosu var. Bir araba nasıl trafik kurallarına uygun her yere park ediyorsa ben de park edebilirim. Amaçları sadece 'içinde barınamazsın' demek. Zaten bunu barınmak için aldım' dedi.

Kendi ifadesine göre karavanda ocak, banyo ve tuvalet bulunuyor; ancak tuvaletini boşaltma zorunluluğu nedeniyle genellikle dışarıdaki ücretli tuvaletleri kullandığını ve atık suyunu yalnızca uygun noktalara bıraktığını belirtti. 'Hiçbir yere pislik bırakmam, masa sandalye atmıyorum, tentemi bile açmıyorum. Yüksek ses yok, misafirim bile gelmiyor, kimseyi rahatsız etmiyorum. Atık sularımı bidonlara doldurup kanalizasyon logarlarına döküyorum asla çevreyi kirletmiyorum' diyerek kendi halinde yaşamak istediğini vurguladı.

'Barınmak suç gibi gösterildi'

Pandemi döneminde kaldığı alanda belediyenin karavanlara yasak getirdiğini, tatilci zannedilip ücretli kamp alanlarına yönlendirildiklerini öne süren Kurban, belediyenin karavan parkı yapmakla yükümlü olduğunu savundu. Uyarı yapılmadan zabıta ekiplerinin kapısını çaldığını aktaran Kurban, olayı şu sözlerle anlattı: 'Geçen gün birden 8-9 kişi geldiler. 'İçeride barınıyor' diye tutanak tuttular. Barınmak suçmuş gibi. Karavan zaten barınmak için var. Onların tutumu üzerine kimliğimi vermedim onlarda polisi çağırdılar, polise sordum 'Barınmak ceza gerektirir mi?' diye; 'Hayır' dediler ama belediye tutanak tutarak ceza arkadan gelecek diyerek gittiler.'

Talep: Karavan parkı ve hizmet

Kurban, Marmaris'te karavan parkı yapılması gerektiğini belirterek şehrin uygun alanlara sahip olduğunu ancak belediyenin konuyu gündeme almadığını söyledi. 'Sosyal belediyecilik diyorlar ama hizmet yok. Esnaf bile bu uygulamalardan bezmiş durumda. Tek isteğimiz: Bizi rahatsız etmesinler, hayat şartlarımızı zorlaştırmasınlar' diye konuştu. Kurban, belediyenin uzak ve günlüğü bin 500 lira olan özel kamp alanlarına yönlendirdiğini iddia etti.

72 yaşındaki emekli, yaşadığı 3 metrekarelik karavanda barınmanın suç olmadığını, belediyenin şehir içinde karavanlar için bir yer yapıp elektrik ve su desteği vereceği uygun bir yer göstermesi halinde seve seve oraya gideceğini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

MARMARİS'TE KARAVANDA YAŞAYAN EMEKLİYE BELEDİYEDEN "BARINMA TUTANAĞI" ŞOKU

MARMARİS'TE KARAVANDA YAŞAYAN EMEKLİYE BELEDİYEDEN "BARINMA TUTANAĞI" ŞOKU

MARMARİS'TE KARAVANDA YAŞAYAN EMEKLİYE BELEDİYEDEN "BARINMA TUTANAĞI" ŞOKU

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı'da Nova Doğa Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Açıldı
2
Alaplı'da İşçi Servisinin Üzerinden Geçen Serkan Tekin Hayatını Kaybetti
3
Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu
4
Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Almanya polisine dron tehdidine 80 milyon euro ödenek
6
Muş'ta Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Gözaltına Alındı
7
Malatya'da Kırsal Alanlarda Kar Yağışı: Akçadağ ve Darende Etkilendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı