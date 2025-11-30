Marmaris'te Fırtına: 3 Yelkenli Karaya Vurup Kaldırılıyor

Marmaris'te etkili fırtına üç yelkenliyi kıyıya sürükledi; tekneler vinç ve kamyonla bakım ve çekek alanlarına taşınıyor. Bir Rus vatandaş kıyıya çıktı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:43
Marmaris'te Fırtına: 3 Yelkenli Karaya Vurup Kaldırılıyor

Marmaris'te Fırtına Karaya Vuran Yelkenlileri Söküp Taşıma Çalışmaları Başladı

Olayın Detayları

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı sahilinde bulunan üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya vurdu.

Teknelerden birinde bulunduğu öğrenilen bir Rus vatandaşı ise teknenin karaya oturmasının ardından kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yağışla birlikte ilçenin farklı noktalarında da ağaçların yollara devrildiği ve ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Kaldırma ve Taşıma Çalışmaları

Bugün karaya oturan yelkenli tekneler için sökme ve taşıma çalışmalarına başlandı. Teknelerin sahipleri bölgeye gelerek, tekneleri vinç ve kamyon yardımıyla bakım ve çekek alanlarına götürdü.

Yetkililer, fırtınanın ardından benzer olaylara karşı tedbiri sürdürürken, yapılan çalışmanın bölgedeki deniz ve kara trafiğinin normale dönmesine katkı sağlayacağını belirtti.

