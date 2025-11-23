Marmaris’te Hortum Bozburun Mahallesi’nde Cep Telefonuna Yansıdı

Kısa süreli tedirginlik; can veya mal kaybı yok

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde hortumun aniden belirip yükseldiği ve dakikalarca etkisini sürdürdüğü görülüyor. Hortumun kıyıya ulaşmadan dağıldığı ve herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

Olay, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı; cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

