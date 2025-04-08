Marmaris'te Ormanda Ateş Yakan Zanlı Tutuklandı

Marmaris'te Ormanda Yangın Tehdidi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Beldibi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ormanda ateş yaktığı öne sürülen zanlı M.G. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Bölgedeki ormanlık alanda ateş yaktığı bilgisi üzerine polis ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda M.G., ormanlık alandaki metruk bir binada tespit edilip gözaltına alındı.

Adalet Süreci Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, ormanlık alanların korunması adına dikkatleri bir kez daha çekmiş oldu.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, bölgedeki yoğun güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.