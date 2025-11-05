MASKİ’den Darende’ye Kalıcı Su Çözümü: Tohma Kanyonu’ndan Cazibe Hatları

MASKİ’den Darende’ye kalıcı su çözümü: Tohma Kanyonu’ndan cazibe hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Darende ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve su kalitesini yükseltmek için Tohma Kanyonu’ndan cazibe yöntemiyle su alımını öngören kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

Proje yerinde incelendi

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve beraberlerindeki heyet, kanyon ve yeni hatlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bozkurt inceleme sonrası şunları söyledi: "Bugün MASKİ Genel Müdürümüzle birlikte kanyon içerisinde yıllardır boşa giden ve geçmişte yine Darende’nin içme suyunda kullanılan yaklaşık 200’lük boruyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Genel Müdürümüz, geçen yıldan bu yana Darende’nin su sorununu çözmek için büyük bir gayret sarf etti. Neticede bu proje, ilçemizin su sorununu büyük ölçüde çözecek kıymetli bir çalışma oldu. Müteahhidimiz el emeğiyle yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah Darende’mizin su ihtiyacının önemli bir kısmı bu hizmetle karşılanacak. Darende’ye ayrı bir önem veren, her aşamasını yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ayrıca hassaten teşekkür ediyorum".

Hedefler ve yatırım büyüklüğü

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, projenin teknik ve uygulama aşamalarına ilişkin bilgi vererek, "Şu an Darende Belediye Başkanımızla beraber kanyondayız. Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi 2025 yatırım programını planlarken Darende merkezinde dönemsel olarak yaşanan su sıkıntısının çözümü noktasında bu kanyondaki suyun yeterli debiye sahip olduğunu gördük. Teknik ekibimizle birlikte fizibilite çalışmalarını tamamladık ve 2025 yatırım programı kapsamında hamdolsun işe başladık. Nasip olursa bir aya kadar da işletmeye almayı planlıyoruz" dedi.

Çeçen, 2025 yılı için Darende’ye ayırdıkları yatırımın büyüklüğünü de vurgulayarak, ilçenin altyapısına uzun yıllar hizmet edecek nitelikte projeler gerçekleştirdiklerini belirtti: "Darende ilçemizde 2025 yılı için toplam 250 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Yaklaşık 90 kilometrelik içme suyu şebekesi ve 40 kilometrelik kanalizasyon hattı yapım çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. İnşallah yılı yüzde 90’ın üzerinde bir gerçekleşmeyle tamamlamayı hedefliyoruz."

Cazibe yöntemi ve teknik detaylar

Projenin teknik ayrıntılarına değinen Çeçen, Tohma Kanyonu’ndan yapılan su alımının ve hat bağlantılarının ilçede entegre bir içme suyu sistemi oluşturacağını ifade etti: "Tohma Kanyonu’ndan saniyede 20 ila 25 litre su cazibe yöntemiyle ilçemize taşınmaktadır. Kanyon içerisinde yaklaşık 900 metrelik içme suyu hattı döşemesi tamamlanmak üzere olup, aynı bölgede bir toplama havuzu inşa ediyoruz. Bu projeyle yalnızca kanyon içiyle sınırlı kalmayıp, kanyon dışında da 400 metrelik yeni bir hat oluşturuyoruz. Bu hat üzerinden taşınan su, yeni yapılan biriktirme tesisine aktarılacak, ardından TOKİ deposuna verilerek mevcut Dallas terfi hattı üzerinden Trafik deposuna ulaştırılacaktır. Böylece ilçemizde entegre bir içme suyu sistemi oluşturmuş olacağız."

Çeçen, yeni sistemin devreye girmesiyle arsenik tespiti yapılan Dallas bölgesindeki sondaj kuyularının etkisinin azaltılacağını belirterek, "Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, Dallas bölgesinde arsenik tespit edilen üç sondaj kuyusundan ikisi devre dışı bırakılacaktır. Bu sayede ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı, temiz ve güvenli içme suyu ulaştırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Yetkililer, çalışmalar tamamlandığında Darende’nin su ihtiyacının önemli oranda karşılanmasının hedeflendiğini ve projenin ilçede uzun vadeli, sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı sağlayacağını belirtiyor.

DARENDE 'NİN SU SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM