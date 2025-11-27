Mavi Bilim: Bitlis, Van ve Muş’ta Sualtı Bilimi Eğitimi

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Mavide Bilim (Science in Blue) Projesi çerçevesinde alanında uzman bilim insanları, Bitlis, Muş ve Van illerindeki öğrencilere sualtı arkeolojisi, kültürel mirasın korunması, sualtı teknolojileri ve bilimsel araştırma süreçleriyle ilgili eğitim ve sunumlar gerçekleştirdi.

Ekip ve iş birliği

Proje; Galatasaray Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Boğaziçi Sualtı Araştırma Merkezi (BURC) iş birliğiyle yürütülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki etkinlikler Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği ortaklığıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği Başkanı Mehmet Salih Aygün, "Mavide Bilim" projesi çerçevesinde Bitlis, Van ve Muş illerimizde öğrencimizle birlikte sualtı dünyasının büyüleyici kapılarını araladık" dedi.

Eğitim içerikleri ve teknolojiler

Prof. Dr. Salih Murat Egi (Galatasaray Üniversitesi) ve Ufuk Vardar (Boğaziçi Su Altı Araştırma Eğitim merkezi dalış eğitmeni) tarafından düzenlenen "Araştırmacılar Okulda" etkinliklerinde öğrencilere teorik ve uygulamalı sunumlar yapıldı.

Etkinliklerde öğrenciler OceanReef tam yüz maskelerini yakından tanıdı. Mehmet Salih Aygün şu ifadelerle devam etti: "Ayrıca, su altı araştırmalarında kullanılan robotlar ve scooter’lar hem teknik özellikleri hem de kullanım amaçlarıyla detaylı biçimde tanıtıldı. Etkinlik boyunca, bu teknolojilerin deniz bilimlerinde nasıl devrim oluşturduğu, araştırmalara nasıl katkı sunduğu ve gelecekte bilim insanlarının işini nasıl kolaylaştıracağı örneklerle anlatıldı. Öğrenciler, yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmayıp, cihazları yakından görerek ve deneyimleyerek öğrenmenin keyfini yaşadılar. Etkinliğimiz boyunca öğrenciler, temel dalış tekniklerini öğrendi; dalış kıyafeti, maske, şnorkel gibi ekipmanları yakından tanıma fırsatı buldu. Denizin altındaki sessiz ama canlı dünyaya dair sorular sordular, dalış biliminin hem macera dolu hem de disiplinli yönlerini keşfettiler. Projemizin temel amacı olan gençlerin sualtı bilimine ilgisini artırmak ve onları keşfetmeye, öğrenmeye teşvik etme hedefimizi; pırıl pırıl öğrencilerimizin gözlerindeki merak ve sordukları müthiş sorular sayesinde gerçekleştirdiğimizi anladık. Projeye Destek ve katkılarından dolayı Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okullarımızın değerli idarecilerine, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize şükranlarımızı sunarız"

Katılımcılar ve etki

Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Murat Egi, projenin önemine vurgu yaptı. Egi, Bitlis, Van ve Muş illerinde toplam 800 öğrenci ve 100’ün üzerinde öğretmen ile bir araya geldiklerini bildirdi.

