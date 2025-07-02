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MEB 2024-2025 Yaz Dönemi Kursları Başladı

MEB’in destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları 1 Temmuz’da başladı, 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 11:56
MEB 2024-2025 Yaz Dönemi Kursları Başladı

MEB Yaz Dönemi Kursları Başladı

2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları, 1 Temmuz itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanmaya başlandı. Bu kurslar, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Öğrenciler Farklı Seçeneklerle Eğitim Alıyor

Öğrenciler, yaz dönemi kurslarında tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edebilir veya bir üst sınıf seviyesinin programını seçebilirler. 7. sınıf öğrencileri, hafızlık eğitimi alanlar ile birlikte, Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden en fazla altı kursa katılabiliyor.

12. sınıf öğrencileri ve açık ortaöğretimden mezun olanlar ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden sekizini seçebiliyor.

Kurslar YKS Öğrencilerine Destek Oluyor

Ankara Etimesgut Özkent Akbilek Fen Lisesi Okul Müdürü Mehmet Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DYK kursları ile fizik, matematik, Türk dili edebiyatı, kimya ve biyoloji derslerine yönelik kursların açıldığını belirtti. Genç, üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla bu kursların önemine dikkat çekti.

Okul müdürü, kurslara katılımın yüksek olduğunu vurgulayarak, "Yaz tatili olması nedeniyle öğrencilerimizin daha coşkulu şekilde kurslara katılımını izliyoruz," dedi.

Kurslarda, geçen yıllarda işlenen konuların genel tekrarlarının yapılacağına dikkat çeken Genç, bu tekrarlarla öğrencilerin YKS'deki başarılarının artacağını ifade etti.

Yaz dönemi kurslarına katılan öğrenci Alperen Halaç, fizik, kimya, biyoloji ve Türk dili edebiyatı derslerine yönelik eğitim aldıklarını belirterek, "Kurslarımız eğlenceli geçiyor. Öğretmenlerimiz, derslerimizi bize en iyi şekilde aktararak öğretiyor, biz de öğreniyoruz. Yaz tatilini de güzel ve verimli şekilde geçirmiş oluyoruz," şeklinde yorum yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları 1 Temmuz itibarıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları 1 Temmuz itibarıyla başladı.

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