MEB'den Okullarda Eş Zamanlı Tahliye Tatbikatı

MEB, 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' kapsamında okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı düzenledi; Ankara'da deprem, tahliye ve yangın eğitimi yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 12:24
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' kapsamında ülke genelindeki okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirdi. Etkinlikler, okullarda afet bilincini artırmayı ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlik kapsamı ve amaç

'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri çerçevesinde, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde okullarda farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlendi. Tatbikatlar; deprem, tahliye ve yangın gibi acil durum senaryolarına ilişkin bilinçlendirme ve uygulamalı eğitimleri içerdi.

Ankara'daki uygulamalar

Ankara Haydar Aliyev Ortaokulu'nda ise uygulamalar MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Ankara üyeleri, AFAD il müdürlüğü personeli ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) itfaiye birimi iş birliğiyle yapıldı. Düzenlenen eğitimlerde öğrencilere deprem öncesi ve sırasındaki davranışlar hakkında bilgi verildi.

Tatbikat sırasında öğrenciler, siren uyarısıyla çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı. Öğretmenler ve MEB AKUB görevlilerinin yönlendirmesiyle okulun tahliyesi gerçekleştirildi; tatbikat kapsamında bir öğrencinin sedyede tahliyesi de uygulamalı olarak gösterildi.

ABB itfaiye birimi görevli personeli, yangın anında dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı ve yapılan tatbikatta yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Gerçekleştirilen bu tatbikatlar, okullarda afet farkındalığını artırmak ve öğrenci ile personelin acil durumlara hazır hale gelmesini sağlamak amacıyla planlandı ve uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulandı. Ankara Haydar Aliyev Ortaokulu'nda da MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Ankara üyeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il müdürlüğü personelleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) itfaiye birimi tarafından afet farkındalık eğitimi düzenlendi, deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatları yapıldı.

