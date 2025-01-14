MEB'den Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Seçeneği: Şehit ve Gazi Çocukları İçin Yeni Düzenleme

MEB, şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklar için özel okullarda ücretsiz eğitim sağlayacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:18
MEB'den Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Seçeneği: Şehit ve Gazi Çocukları İçin Yeni Düzenleme

MEB'den Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar için özel okullarda ücretsiz eğitim fırsatını duyurdu. Temmuz ayında yayımlanacak yeni kılavuz doğrultusunda bu öğrenciler, istedikleri özel okullara merkezi yerleştirme ile kayıt olabilecekler.

Yasal Zemin ve Süreç

MEB, özel okulları da kapsayan özel öğretim kurumlarının, öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Bu yükümlülük, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13. maddesinde yer alıyor. Ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında, kanun kapsamında öncelik şehit ve gazi çocukları ile korunma, bakım veya barınma kararı alınmış çocuklara verilecek.

Gelecek Eğitim Yılına Yönelik Düzenlemeler

3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, belirli hizmetlerden yararlanma imkanları genişletildi. Bu düzenlemelere göre, bu öğrenciler özel okuldan alacakları servis hariç olarak; yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de tamamen ücretsiz yararlanacaklar.

Başvuru Süreci ve Takvim

Bakanlık, ücretsiz kontenjanlar için detaylı bir takvim ilan edecek. Başvurular, yaz döneminde MEB tarafından elektronik sistem üzerinden alınacak ve öğrenciler ağustos ayından itibaren okumak istedikleri özel okul tercihlerini yapabilecekler. Ayrıca, özel okul dışındaki özel öğretim kursları için ücretsiz kontenjan başvuruları valilikler aracılığıyla alınacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Taksici, Müşterilerini Sarhoş Edip Taciz Etti İddiasıyla Gözaltına Alındı
2
Bahçeli: Yunanistan'ın Ege'deki Silahlanması Tarihi Bir Yanlıştır
3
Tekfen Filarmoni Orkestrası, Yurt İçinde ve Dışında Dört Konser Veriyor
4
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Gaziantep'in Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
7
Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!