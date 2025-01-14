MEB'den Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Seçeneği: Şehit ve Gazi Çocukları İçin Yeni Düzenleme

MEB'den Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar için özel okullarda ücretsiz eğitim fırsatını duyurdu. Temmuz ayında yayımlanacak yeni kılavuz doğrultusunda bu öğrenciler, istedikleri özel okullara merkezi yerleştirme ile kayıt olabilecekler.

Yasal Zemin ve Süreç

MEB, özel okulları da kapsayan özel öğretim kurumlarının, öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Bu yükümlülük, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13. maddesinde yer alıyor. Ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında, kanun kapsamında öncelik şehit ve gazi çocukları ile korunma, bakım veya barınma kararı alınmış çocuklara verilecek.

Gelecek Eğitim Yılına Yönelik Düzenlemeler

3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, belirli hizmetlerden yararlanma imkanları genişletildi. Bu düzenlemelere göre, bu öğrenciler özel okuldan alacakları servis hariç olarak; yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de tamamen ücretsiz yararlanacaklar.

Başvuru Süreci ve Takvim

Bakanlık, ücretsiz kontenjanlar için detaylı bir takvim ilan edecek. Başvurular, yaz döneminde MEB tarafından elektronik sistem üzerinden alınacak ve öğrenciler ağustos ayından itibaren okumak istedikleri özel okul tercihlerini yapabilecekler. Ayrıca, özel okul dışındaki özel öğretim kursları için ücretsiz kontenjan başvuruları valilikler aracılığıyla alınacak.