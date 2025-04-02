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MEB, Yeni Özel Öğretim Kurumları İçin Standartları Belirledi

MEB, öğrenci etkinlik, dil ve ergoterapi ile rehberlik merkezleri için standartlar yayımladı. Bu yeni kurumlar, öğrencilere kapsamlı destek sunacak.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:50
MEB, Yeni Özel Öğretim Kurumları İçin Standartları Belirledi

MEB, Yeni Özel Öğretim Kurumları İçin Standartları Belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci etkinlik merkezleri, dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerine yönelik yeni standartları içeren Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesini yayımladı.

Öğrenci Etkinlik Merkezleri

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yeni merkezler, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik olarak ödev ve proje destekleri sağlarken, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Merkezlerde, uygun eğitim kadrosu ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunulacak.

Dil, Konuşma ve Ergoterapi Merkezleri

İkinci tür olarak tanımlanan dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri, bireylerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal uyumun sağlanması yönünde bireysel ve grup eğitimi verecek. Bu merkezlerde uzman uzman kadrosunda ergoterapist, dil ve konuşma terapisti ve odyologlar görev alacak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri

Üçüncü olarak tanımlanan rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri, bireylere psikolojik destek sunarak kendilerini tanımaları, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri yönünde yardımcı olacak. Bu merkezlerde rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve psikologlar yer alacak.

Yeni düzenleme ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun gelişim sağlaması, iletişim becerilerinin artırılması ve psikolojik destek alması hedefleniyor.

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