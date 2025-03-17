Megadeth Türkiye'yi Sallayacak: İstanbul Konseri 22 Eylül'de

Megadeth, 22 Eylül'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Biletler yarın ön satışa çıkıyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:33
Megadeth Türkiye'yi Sallayacak: İstanbul Konseri 22 Eylül'de

Megadeth İstanbul'da Konser Veriyor

ABD'li metal grubu Megadeth, 22 Eylül 2023 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. 1983 yılında kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen grup, önceki yıl Türkiye'de verdiği konserde biletleri yalnızca 15 dakika içinde tükettikleriyle dikkat çekmişti.

Özel İstanbul Performansı

Megadeth, Disturbed ile gerçekleştirdiği turne dışında Avrupa'da yalnızca İstanbul'da sahne alacak. Davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mantysaari ve gitar/vokalde Dave Mustaine’den oluşan topluluk, yeni albümlerinde yer alacak şarkıları ilk kez Türk hayranları için yorumlayacak.

Bilet Satışları Ne Zaman?

Biletlerin ön satışı 21 Eylül 2023, saat 12.00’de Cyber Army ile başlayacakken, genel satış 19 Mart 2023 tarihinde Bubilet’te gerçekleşecek.

Megadeth'in Tarihçesi

Dave Mustaine’in 1983 yılında Los Angeles’ta kurduğu Megadeth, "Killing is My Business... And Business is Good!" adlı ilk albümünü 1985’te yayımladı. Mustaine, 2009 yılında "En İyi 100 Metal Gitaristi" sıralamasında birinci olarak öne çıktı. 13 kez Grammy ödülüne aday gösterilen grup, 2016’anno yayımladığı Dystopia albümüne ismini veren parça ile "En İyi Metal Performansı" kategorisinde ödül kazanma başarısını gösterdi.

Kariyeri boyunca 16 stüdyo albümü çıkaran Megadeth, dünya genelinde toplamda 50 milyondan fazla albüm satışına ulaştı.

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