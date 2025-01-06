Mehmet Akif İnan Ödülleri Sahiplerini Buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarıyla 'Sıfır Atık Projesi' sebebiyle, Mehmet Akif İnan adına verilen 'Uluslararası Değer Ödülü''ne layık görüldü. Ödül, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından teslim alındı.

Ödül Töreninde Duygulu Anlar

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, İnan'ın 25'inci ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen 6. Mehmet Akif İnan Ödül Töreni, konfederasyonun genel merkezinde gerçekleşti. Tören, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, merhum Mehmet Akif İnan'ı hayırla yad etti. İnan'ın hayır amaçlı niyetinin, kurduğu sendikada canlılık bulduğunu belirten Kurum, "Merhum ağabeyimizin kaleminde, sözünde, şiirinde ne varsa, bugün o sözler, Türkiye'nin en büyük emek örgütüne dönüşmüştür," dedi.

Memur-Sen ve Dayanışma Vurgusu

Bakan Kurum, Memur-Sen üyelerinin her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkat çekti ve konfederasyonun Türkiye'nin her doruk anında kararlı duruşunu sürdürdüğünü ifade etti. Kurum, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz'da milletin iradesine sahip çıkılmasının önemini vurguladı.

Kurum, 6 Şubat depremleri'nin ardından başlatılan 'asrın inşası' seferberliğinde de Memur-Sen'in emeğinin büyük olduğunu sözlerine ekledi. "11 ilimizde 201 bin konutu teslim ettik. 2025'in sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak," ifadelerini kullandı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı da okundu. Erdoğan, "İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını yıllar önce mısralarında anlatan Mehmet Akif İnan'ın yazdıkları, ölümsüz bir esere imza attığını gösteriyor," dedi.

Uluslararası Değer Ödülü Emine Erdoğan’a verilirken, Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) çalışanlarına verildi. Jüri Özel Ödülü ise Filistin'de İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'ye akrabası tarafından alındı. Diğer kategorilerde ödül kazanan isimler ise, Başarı Teşvik Ödülü için gazeteci Yusuf Kaplan, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülü için şair Arif Ay ve Üstün Hizmet Vefa Ödülü için tarihçi İhsan Süreyya Sırma oldu.

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, Memur-Sen'in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın 26'inci ölüm yılı dolayısıyla, konfederasyonun genel merkezinde 6.Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi. Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 4), Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sol 3) ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, Memur-Sen'in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın 26'inci ölüm yılı dolayısıyla, konfederasyonun genel merkezinde 6.Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi. Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 4), Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sol 3) ve çok sayıda davetli katıldı.