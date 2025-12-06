Mehmet Ali Kahraman Uyardı: Bacalarınızı Temizletin — Karbonmonoksit Tehlikesi

Kış mevsiminde soba kullanımı için kritik uyarı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, havaların soğumasıyla birlikte evlerde yakılan sobaların baca zehirlenmesine yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Kahraman, bacaların düzenli olarak temizlenmesi ve bacanın çıktığı yere kadar görülebilecek çatlak veya diğer hasarların derhal onarılmasının gerektiğini vurguladı.

"Bacalarla alakalı vatandaşların en öncelikli yapmaları gereken konu bacaların temizlenmesi üzerinedir. Bacaların çıktığı yere kadar varsa çatlaklar veya herhangi bir hasar durumu onların onarılması gerekiyor. Rüzgarlı havalarda özellikle halk tabirinde kıble rüzgarı veya lodosların estiğinde bacalardan karbonmonoksit gazına maruz kalmalarından ötürü soba yakılmaması gerekiyor. Özellikle tekrar söylüyorum bacaların temizlenmesi ve varsa arızası, hasarı veya sızıntısı mutlaka ve mutlaka tamir ettirmeleri veya temizletip onarmaları gerekiyor" dedi.

Kahraman, özellikle rüzgarlı havalarda soba yakılmaması gerektiğini ve bacaların kontrol ile temizliğinin hayati önem taşıdığını tekrar hatırlattı.

