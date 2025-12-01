Mehmet Çaltı Uğurlandı — Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı

Mehmet Çaltı son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya esnaf camiası ve vatandaşlar törene katıldı

Kütahya’da, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, toprağa verildi.

Cenaze, ikindi namazının ardından Ulu Cami’de düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, meslektaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualarla uğurlanan Mehmet Çaltı, törenin ardından Evliya Çelebi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay, 27 Kasım sabahı Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden geçtiği sırada bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Mehmet Çaltı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İki gündür sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Çaltı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

65 yaşında ve 2 çocuk babası olan Mehmet Çaltı’nın vefatı, Kütahya esnaf camiasında ve şehir genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

