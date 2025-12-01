Mehmet Çaltı Uğurlandı — Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; Ulu Cami’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:28
Mehmet Çaltı Uğurlandı — Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı

Mehmet Çaltı son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya esnaf camiası ve vatandaşlar törene katıldı

Kütahya’da, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, toprağa verildi.

Cenaze, ikindi namazının ardından Ulu Cami’de düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, meslektaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualarla uğurlanan Mehmet Çaltı, törenin ardından Evliya Çelebi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay, 27 Kasım sabahı Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden geçtiği sırada bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Mehmet Çaltı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İki gündür sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Çaltı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

65 yaşında ve 2 çocuk babası olan Mehmet Çaltı’nın vefatı, Kütahya esnaf camiasında ve şehir genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

KÜTAHYA BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI BAŞKANI MEHMET ÇALTI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KÜTAHYA BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI BAŞKANI MEHMET ÇALTI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KÜTAHYA BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI BAŞKANI MEHMET ÇALTI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da 2025'te 450 Binden Fazla Hayvan Aşılandı
2
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
3
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
4
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
5
Kayseri’de 1 Saat Arayla İki Bıçaklı Yaralama: Yaralılar Araçta Bulundu
6
Muğla Seydikemer'de Siyanür Tespit edildi: 18 Yaşındaki Neslinur Topal Öldü
7
Eskişehir'de acil müdahale süresi 5.7 dakikaya indi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı