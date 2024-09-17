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Meksika'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Toprak Kayması: 6 Ölü

Naucalpan'da meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:39
Meksika'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Toprak Kayması: 6 Ölü

Meksika'da Heyelan Faciası: 6 Can Kaybı

Meksika'nın Naucalpan bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

Yerel Medyadan Gelen Bilgilere Göre

Naucalpan'daki yoğun yağışlar, kenti olumsuz etkileyerek korkunç bir toprak kaymasına sebep oldu. Bu felakette hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın olduğu bildirildi. Ayrıca, toprak kayması sonucu bir ev ve okul da ciddi şekilde zarar gördü.

Vali'den Destek Talimatı

Meksika Eyaleti Valisi Delfina Gomez, toprak kaymasından etkilenen ailelere yardım sağlamak amacıyla kurtarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin bölgeye gönderilmesi talimatını verdi.

Geçmişteki Heyelanlar

Mexico City'nin batısındaki Jilotzingo'da geçtiğimiz 14 Eylül'de meydana gelen bir toprak kaymasında ise 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tür olayların sık yaşandığı bölgede, 100'den fazla aile potansiyel heyelanlar yüzünden güvenli alanlara tahliye edilmişti.

Devam Eden Yağmur Sezonu

Temmuz sonunda başlayan yağmur sezonunun ardından, Meksika eyaletinde şiddetli yağışlar ve heyelanlar devam ediyor. Bu durum, bölgede yaşayanlar için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

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