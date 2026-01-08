Melikgazi 2026'da Daha Yeşil: 30’un Üzerinde Park Yenilenecek, Binlerce Ağaç Dikilecek

Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2026'da 30’un üzerinde parkın yenileneceğini ve binlerce ağaç dikileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:33
Başkan Palancıoğlu ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü planları masaya yatırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile bir araya gelerek 2026 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda ilçede yürütülen park, yeşil alan, kavşaklar ve peyzaj çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Başkan Palancıoğlu, '2025 yılı park ve bahçeler yılı olacak' demiştik ve sözümüzü tuttuk. 2026 yılında da çalışmalarımız aynı şekilde hızla devam edecek dedi.

Hizmet kalitesini artırmak ve çalışmaların daha planlı yürütülmesini sağlamak amacıyla birimlerle periyodik toplantılar yaptıklarını belirten Palancıoğlu, şehrin güzelleştirilmesine özellikle ağaçlandırma, park yapımı ve park yenilemesi çalışmalarının öncelik verildiğini vurguladı.

30’un üzerinde yenileyeceğimiz park var. Yenileme kapsamında Yıldırım Beyazıt, Hisarcık, Aydınlıkevler, Kocatepe, Osmanlı, Sakarya, Ağırnas, Sarımsaklı, İldem, Selimiye, 19 Mayıs, Esentepe, Hunat, Gesi, Mimarsinan, Alparslan ve Köşk mahallelerindeki mevcut parkların tamamını yenilemeye çalışacaklarını açıkladı.

Orta refüj ve kavşak düzenlemeleriyle birlikte Esentepe, 30 Ağustos, Selimiye, Sakarya, Osmanlı, Danişmentgazi, Esenyurt, İldem, Gesi Fatih, Köşk ve Gültepe mahallelerinde binlerce ağacı toprakla buluşturuyoruz dedi. Sloganımız belli: ‘Fidan değil ağaç dikiyoruz.’

Palancıoğlu, ilçe tarihinde en çok anılacak çalışmalardan birinin çınar ağaçları olacağını belirterek, 'Yine binlerce çınar ağacını toprakta buluşturacağız. Bizim dönemimizde en çok anılacağımız konu çınar ağaçları olacak. İnşallah 200-300 sene bu ağaçlar ilimizi, ilçemizi yeşillendirecek, güzellik katacak' ifadelerini kullandı. Ayrıca ıhlamur, meşe ve çeşitli süs bitkilerinin de dikileceği aktarıldı.

Çocuklara yönelik çalışmalar da programın önemli bir parçası: yeni nesil oyun grupları ile parkların çocuklar için daha neşeli ve güvenli hale getirileceği vurgulandı.

Palancıoğlu, 'Melikgazi olarak park ve bahçe çalışmalarımızda 2025’te çok güzel bir seviyeye geldik. 2026’da da inşallah aynı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Çalışmalarımız hayırlı ve uğurlu olsun. 2026 yılında da sizlere çok güzel imkân ve ortamlar sağlayacağız. Çok özverili çalışıyoruz. Ben tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.' diyerek sözlerini tamamladı.

