Melikgazi Belediyesi 21 Aileyi Faizsiz 'Kazan Kazan Modeli'yle Ev Sahibi Yapacak

Melikgazi Belediyesi 21 Aileyi Faizsiz 'Kazan Kazan Modeli' ile Ev Sahibi Yapıyor

Melikgazi Belediyesi, Kazan Kazan Modeli kapsamında vatandaşlara tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit imkânı sunarak konut sahibi olma fırsatı sağlamaya devam ediyor.

İhale Detayları

Belediyeye ait mülkiyetteki 21 adet daire için ihale, 20 Kasım Perşembe günü saat 14:30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek. Dairelerden Battalgazi Mahallesi'nde 13 adet, Anbar Mahallesi'nde ise 8 adet bulunuyor.

İhale kapsamında sunulan ödeme koşulları arasında tamamen faizsiz ödeme, yüzde 25 peşinat ve kalan tutarın 36 ay eşit taksit ile ödenmesi yer alıyor. Ayrıca peşin ödemede yüzde 30 indirim avantajı da sağlanıyor.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şöyle dedi:

"Melikgazi Belediyesi olarak birçok farklı mahallemizde kentsel dönüşüm projelerini başarıyla yönetiyoruz. Hemşerilerimiz bu süreçten gayet memnunlar. Aynı zamanda belediyemize ait arsalara karşılık elimize geçen daireleri de siz değerli hemşehrilerimize çok uygun imkanlarla sunuyoruz. Bu kapsamda 20 Kasım Perşembe günü saat 14:30’da 21 dairemizin ihale yoluyla satışını gerçekleştireceğiz. Battalgazi olarak bilinen Küçükali İkinci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki dairelerimiz ve Anbar Mahallesi’ndeki dairelerimizin satışını yapacağız. Dolayısıyla bankaya müracaat etmesine gerek kalmadan, eşit taksit ödemeleri ile daire almak isteyen vatandaşlarımızı ihalemize bekliyoruz. Yüzde 25 peşinat, ihale bedelinin geri kalanını eşit 36 ay taksitle, faizsiz, herhangi bir fiyat artışı olmadan alabileceğiniz çok muazzam bir imkan. İnşallah bu dairelerimizin satışları devam edecek. Buradan daire alacak kardeşlerimize de Cenab-ı Allah sağlık, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin."

MELİKGAZİ BELEDİYESİ "KAZAN KAZAN MODELİ" İLE TAMAMEN FAİZSİZ, YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 36 AY EŞİT TAKSİT ÖDEME İMKANI İLE VATANDAŞLARI KONUT SAHİBİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR.