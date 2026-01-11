Melikgazi Belediyesi CBS ile İşletmeleri Dijital Rehbere Dönüştürdü

Melikgazi Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı yeni dijital harita uygulamasıyla ilçedeki ruhsatlı işletmeleri harita üzerinde tematik kategorilere ayırarak izlenebilir ve analiz edilebilir bir ticari envanter oluşturdu.

Yeni dönem: CBS tabanlı dijital harita

Belediyenin hayata geçirdiği uygulama, Yönetim Bilişim Sistemi ile tam entegre çalışan CBS tabanlı ruhsat uygulaması sayesinde tüm ruhsatlı işletmeleri bulundukları parsel üzerinde mekânsal olarak dijital haritaya işliyor. Uygulama, belediye personelinin saha ve ofis çalışmalarında verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu uygulama hakkında şunları söyledi: "Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’müz tarafından geliştirilen Yönetim Bilişim Sistemi ile tam entegre çalışan CBS tabanlı ruhsat uygulamasıyla, ilçedeki tüm ruhsatlı işletmelerimizi bulundukları parsel üzerinde mekânsal olarak dijital haritaya işlendi. Yeni nesil uygulama, belediye personelinin çalışma verimliliğini üst seviyeye taşıyor. Sahada çalışan personelimiz, akıllı cihazlar üzerinden sokak bazlı sorgulama yaparak ruhsatlı iş yerlerini konum bazlı olarak anlık görüntüleyebiliyor."

Uygulama kapsamında işletmeler, belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tematik kategoriler halinde gruplandırıldı. Gıda üretim ve satış noktaları, sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler, kent estetiğini ilgilendiren dış alan ve tente kullanımı olan işletmeler gibi gruplar, harita üzerinde farklı renk ve simgelerle gösteriliyor.

"Melikgazi’nin dijital rehberi oluşturuluyor"

Başkan Palancıoğlu, sistemin denetim, planlama ve operasyon süreçlerini hızlandırdığını ve veriye dayalı yönetimi güçlendirdiğini vurguladı: "Modern belediyecilikte veri çok önemli. Teknolojik altyapımızı her geçen gün güncelleyerek hemşerilerimize daha hızlı hizmet sunmayı amaçlıyoruz. CBS tabanlı ruhsat uygulamamızla ilçemizin ticari dokusunu dijital bir rehbere dönüştürdük. Tematik haritalar sayesinde hangi bölgede hangi sektörün yoğunlaştığını görebiliyor, denetimlerimizi daha sağlıklı planlıyoruz. Akıllı şehircilik uygulamalarımızla Melikgazi’mizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Sonuç olarak, Melikgazi Belediyesi’nin yeni dijital harita uygulaması, ilçenin ticari yapısının şeffaf ve analiz edilebilir bir dijital rehbere dönüşmesini sağlayarak belediye hizmetlerinde etkinlik ve hız kazandırıyor.

