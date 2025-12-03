Melikgazi Belediyesi'nden İşitme Engellilere Erciyes'te Anlamlı Etkinlik

Melikgazi Belediyesi'nden Erciyes'te anlamlı etkinlik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel program

Melikgazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, işitme engelli bireyler için Erciyes'te anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, Melikgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar, Kayseri'nin turizm merkezi Erciyes Dağı'nın keyfini çıkarma fırsatı buldu.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelli bireylerimizin farkında ve her zaman yanındayız. Bugüne özel onlar için önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Özel ihtiyaçlı bireylerimizle Melikgazi’mizin marka projelerini gezdiğimiz sırada, şehrimizin gözbebeği Erciyes Dağı’nı görmek istediler. Biz de bu taleplerini böyle anlamlı bir günde yerine getirerek farkındalık oluşturmak istedik. Melikgazi Belediyesi olarak engellerin farkında ve engelli bireylerimizin her zaman yanındayız. Özel ihtiyaçlı bireylerimize yönelik hizmetlerimizle onların ve yakınlarının hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak için çaba gösteriyoruz. Özel ihtiyaçlı kardeşlerimize selamlarımı iletiyor; Cenab-ı Allah’tan sağlık, huzur diliyorum

Etkinlik, Melikgazi Belediyesi'nin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerinin bir parçası olarak dikkat çekti.

