Melikgazi'de 2025'te 4 Bin Çift Dünya Evine Girdi

Melikgazi Belediyesi, yenilenen Mihrimah Sultan ve Mimarsinan nikâh salonlarıyla 2025'te 4 bin nikâh gerçekleştirdi; 05.05.2025'te 60, 25.05.2025'te 40 nikâh kıyıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:24
Melikgazi'de 2025'te 4 Bin Çift Dünya Evine Girdi

Melikgazi'de 2025'te 4 Bin Çift Dünya Evine Girdi

Yenilenen nikâh salonları yoğun talep aldı

Melikgazi Belediyesi Evlendirme Şefliği tarafından 2025 yılında yoğun bir nikâh trafiği yaşandı. Nikâh salonlarının 2025 yılı içerisinde yenilenerek Mihrimah Sultan Nikâh Salonu ve Mimarsinan Nikâh Salonu adıyla hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 4 bin adet nikâh işlemi gerçekleştirildi.

Özellikle evlilik tarihleri açısından yoğun talep gören özel günlerde dikkat çeken rakamlara ulaşıldı. 05.05.2025 tarihinde 60 nikâh, 25.05.2025 gibi talebin yoğun olduğu özel günlerde ise 40 nikâh kıyılarak Melikgazi Belediyesi, il genelinde en fazla nikâh kıyan belediye oldu.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, evlenen tüm çiftlere hayırlı olsun dileklerini ileterek, 2026 yılında da binlerce nikâha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Evlilik, hayatın en önemli dönüm noktalarından biridir. Aile kurmak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek büyük bir sorumluluktur. Melikgazi Belediyesi olarak çiftlerimizin en mutlu günlerine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2025 yılında yenileyerek modern ve nezih bir görünüme kavuşturduğumuz Mihrimah Sultan ve Mimarsinan Nikâh Salonlarımız, vatandaşlarımızdan büyük beğeni aldı. Evlenmek isteyen vatandaşlarımız; nüfus cüzdanı, fotoğraf ve sağlık raporu ile birlikte Melikgazi Belediyesi Evlendirme Şefliğimize başvuruda bulunabilirler. Tüm çiftlerimize hayırlı, mutlu ve uzun ömürlü evlilikler diliyorum.”

MELİKGAZİ BELEDİYESİ EVLENDİRME ŞEFLİĞİ TARAFINDAN 2025 YILINDA YOĞUN BİR NİKÂH TRAFİĞİ...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ EVLENDİRME ŞEFLİĞİ TARAFINDAN 2025 YILINDA YOĞUN BİR NİKÂH TRAFİĞİ YAŞANDI.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ EVLENDİRME ŞEFLİĞİ TARAFINDAN 2025 YILINDA YOĞUN BİR NİKÂH TRAFİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025'te 1 milyon 398 bin 110 hastaya hizmet verdi
2
Yunusemre'de Alzheimer Hasta Yakınlarına Nefes Eğitimi
3
Uzm. Dr. Şengül Can Duman: İki doz KKK aşısı yüzde 97 koruma sağlar
4
Van'da Elektrik Kesintileri VEDAŞ'a Tepki Çekti
5
Düzce Valisi Selçuk Aslan’dan Veda Ziyaretleri: Emniyet ve Meclisle Buluştu
6
İncirliova'da Başkan Kaya'dan Salı Pazarı'nda Sıcak Çorba İkramı
7
Melikgazi'de 2025'te 4 Bin Çift Dünya Evine Girdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları