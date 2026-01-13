Melikgazi'de 2025'te 4 Bin Çift Dünya Evine Girdi

Yenilenen nikâh salonları yoğun talep aldı

Melikgazi Belediyesi Evlendirme Şefliği tarafından 2025 yılında yoğun bir nikâh trafiği yaşandı. Nikâh salonlarının 2025 yılı içerisinde yenilenerek Mihrimah Sultan Nikâh Salonu ve Mimarsinan Nikâh Salonu adıyla hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 4 bin adet nikâh işlemi gerçekleştirildi.

Özellikle evlilik tarihleri açısından yoğun talep gören özel günlerde dikkat çeken rakamlara ulaşıldı. 05.05.2025 tarihinde 60 nikâh, 25.05.2025 gibi talebin yoğun olduğu özel günlerde ise 40 nikâh kıyılarak Melikgazi Belediyesi, il genelinde en fazla nikâh kıyan belediye oldu.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, evlenen tüm çiftlere hayırlı olsun dileklerini ileterek, 2026 yılında da binlerce nikâha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Evlilik, hayatın en önemli dönüm noktalarından biridir. Aile kurmak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek büyük bir sorumluluktur. Melikgazi Belediyesi olarak çiftlerimizin en mutlu günlerine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2025 yılında yenileyerek modern ve nezih bir görünüme kavuşturduğumuz Mihrimah Sultan ve Mimarsinan Nikâh Salonlarımız, vatandaşlarımızdan büyük beğeni aldı. Evlenmek isteyen vatandaşlarımız; nüfus cüzdanı, fotoğraf ve sağlık raporu ile birlikte Melikgazi Belediyesi Evlendirme Şefliğimize başvuruda bulunabilirler. Tüm çiftlerimize hayırlı, mutlu ve uzun ömürlü evlilikler diliyorum.”

