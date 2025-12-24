DOLAR
Melikgazi'de Kayseri Tayyare Fabrikası ve Havacılık Serüveni Konuşuldu

Melikgazi Belediyesi'nin söyleşisinde Kayseri Tayyare Fabrikası tarihi, TOMTAŞ'ın rolü ve yeni Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:11
Melikgazi Belediyesi, havacılık sektörüne yaptığı yatırımlar ve projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Belediye tarafından düzenlenen söyleşide Erciyes Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin konuşmacı olarak Kayseri Tayyare Fabrikası'nın geçmişi ve günümüze etkileri hakkında bilgiler paylaştı.

Başkan Palancıoğlu: Kayseri'nin yarım kalan hikâyesini yeniden yazıyoruz

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu programda yaptığı konuşmada, Melikgazi Belediyesi'nin eğitim yatırımlarına vurgu yaparak, "Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni hayata geçirerek Kayseri’de yarım kalan hikâyeyi yeniden yazacağız" dedi.

Palancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi gibi güzide bir liseyi Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’ye kazandırdık. 100 yıl önce başlayan hikâyenin tekrar hayata geçmesi, Kayseri’nin ve ülkenin sanayisine yön verecek yeni nesillerin, gençlerin burada yetişmesini sağlamak bizim gurur kaynağımız. Bu kapsamda havacılıkla ilgili birçok çalışma yapmayı arzu ediyoruz ve yapıyoruz. Çok başarılı 50 öğrenci Havacılık Lisesine başladı. İngilizce hazırlık okuyorlar. Onları motive etmek üzere TEKNOFEST ile birçok ziyaretlere götürdük. Ankara'da TUSAŞ ve ASELSAN'ı ziyaret ettiler. Belki birçoğumuzun görmediği Gök Bey helikopterine dokundular. Kaan uçağını, Hürkuş'u gördüler, onu üreten mühendisler ve teknik elemanlarla görüşme imkânları oldu. Buradan mezun olacak gençlerimiz de Selçuk Bayraktar gibi ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller olacaktır inşallah."

Palancıoğlu, Kayseri'nin savunma sanayi ve havacılıktaki konumuna ilişkin değerlendirmesinde, fabrikanın üretiminin 1949-50 yıllarında durduğunu, sonrasında Hava İkmal Bakım Onarım Merkezi olarak devam ettiğini belirtti. Ayrıca bölgedeki TOMTAŞ, KAYTEK ve Kim Teknoloji gibi firmaların yatırımının, Kayseri'nin havacılık ve savunma sanayinde tekrar söz sahibi olacağının göstergesi olduğunu vurguladı.

Melikgazi Belediyesi'nin pandemi döneminde Tayyare Fabrikası ile ilgili bir kitap yayımladığını, ardından Erciyes Üniversitesi akademisyenleri ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ikinci bir kitabın yayımlandığını hatırlatan Palancıoğlu, ileride üçüncü ve dördüncü yayımların da çıkmasını hedeflediklerini söyledi ve Prof. Dr. Mehmet Şahin'e teşekkür etti.

Prof. Dr. Mehmet Şahin: Tarih ve kültür bağlamında Tayyare Fabrikası

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kayseri Tayyare Fabrikası ve Türk havacılık tarihine dair bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Konuşmasında, Kayseri'de 1926 yılında faaliyete başlayan TOMTAŞ'ın kuruluş sürecini, Kayseri Çıraklık Okulunu ve Tayyare Fabrikası'nın kentin iktisadi ve kültürel yaşamına olan etkilerini detaylandırdı.

Prof. Dr. Şahin, toplantıda ayrıca Kayseri'nin havacılık sektörüne verdiği desteklerden dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti ve bölgenin geçmişten gelen birikiminin günümüzde yeniden değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Program, Kayseri'nin havacılık kültürünü koruma ve gençleri sektöre kazandırma hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmaların paylaşıldığı kapsamlı bir söyleşi olarak tamamlandı.

YAPTIĞI YATIRIM VE PROJELERLE HAVACILIK SEKTÖRÜNE HER ZAMAN DESTEK OLAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

