Melikgazi'de Vizyon Sosyal Tesisler: Mahallelere Değer Katıyor

Melikgazi Belediyesi, Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu liderliğinde gençten yaşlıya tüm kesimlere hitap eden sosyal tesislerle mahalle yaşamını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:41
Melikgazi'de Vizyon Sosyal Tesisler: Mahallelere Değer Katıyor

Melikgazi'de Vizyon Sosyal Tesisler: Mahallelere Değer Katıyor

Mahalle içinde erişilebilir, butik tesislerle hizmet

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki vatandaşların sosyal yaşamını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yoğun bir sosyal tesis yatırımı yürütüyor. Bu projeler gençlerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar geniş kitlelere hitap ederek mahalle hayatına canlılık kazandırıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tamamlanan, yapımı süren ve proje aşamasındaki tesislerin ilçeye ayrı bir değer kattığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Hizmet belediyeciliği kapsamında Melikgazi’mizde rekor sayılacak vizyon projelere imza atıyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını gözeterek projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın bir araya geleceği, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabileceği sosyal alanları artırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hemşehrilerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Hizmete giren modern ve nitelikli sosyal tesislerimiz, mahallelerin sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına değer katıyor. Melikgazi Belediyesi olarak, özellikle şehir merkezinde yoğunluk oluşmaması için mahalle içinde butik tesisler yaparak vatandaşlarımızın mahallesinde hizmet almasını sağlıyoruz. Bu projelerimiz sayesinde hemşehrilerimiz hem kendini geliştiriyor hem sosyalleşiyor hem de mahalle kültürü güçlenmiş oluyor. Kent yaşamının kalbi sayılan sosyal tesislerimizin sayısını her geçen yıl artırıyoruz. Sanat Melikgazi, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Çınarlar Yaşam Merkezi, Selçuklu Sosyal Tesisi, Demokrasi Mahallesi Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi, Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi, Gültepe Parkı Kır Nikahı Alanı, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu, Kıranardı Düğün Salonu, 30 Ağustos İkinci Bahar Evi, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi, Çarşı Melikgazi, İldem Eski Çınarlar Yaşam Merkezi, Sarımsaklı Sosyal Tesisi, Selçuklu Kır Düğün Alanı, Küçükbürüngüz-Subaşı Sosyal Tesisi, Osmanlı Eski Çınarlar Yaşam Merkezi, TOKİ Eski Çınarlar Yaşam Merkezi olmak üzere tamamlanan ve yapımı devam eden birçok sosyal tesisimiz bulunuyor. İnşallah yeni sosyal tesis projelerimizle ilçemizin farklı bölgelerinde bu hizmetleri yaygınlaştırmayı ve herkes için erişilebilir olmayı amaçlıyoruz"

Belediye, hem hizmet çeşitliliğini artırmayı hem de mahalle içi yaşamı desteklemeyi hedefleyerek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan tesislerin sayısını artırmaya devam ediyor.

İLÇEDEKİ VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMINI GÜÇLENDİRMEK VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SOSYAL...

İLÇEDEKİ VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMINI GÜÇLENDİRMEK VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SOSYAL TESİS PROJELERİNE AĞIRLIK VEREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, BU TESİSLERDE GENÇLERDEN YAŞLILARA, KADINLARDAN ÇOCUKLARA KADAR HER KESİME HİTAP EDİYOR.

İLÇEDEKİ VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMINI GÜÇLENDİRMEK VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SOSYAL...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenipazar'a 6 Tonluk Ekskavatörle Araç Filosu Güçlendi
2
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 2025'te 2 milyon 810 bin hastaya hizmet verdi
3
Ülker'de Satış Başkan Yardımcılığına Kayhan Zenginoğlu Atandı
4
Melikgazi'de Vizyon Sosyal Tesisler: Mahallelere Değer Katıyor
5
Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Açılmadı
6
Sıcak su torbası patladı: 28 yaşındaki Deniz Turhan karın ve uylukta yanık geçirdi
7
Gripli Çocuk Ne Zaman Okula Döner? 24 Saat Kuralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları