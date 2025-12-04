Memişoğlu: Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebiliyor — Çankırı'ya 400 yataklı hastane 2026

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:10
Memişoğlu: Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretip teknolojisini yapabilir hale geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında Çankırı'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'nin sağlık altyapısındaki dönüşümü ve yerli üretim hamlelerini anlattı. Memişoğlu, ülkenin artık gelişmiş sağlık cihazlarını üretip bunların teknolojisini geliştirebilir konuma geldiğini vurguladı.

Çankırı ziyareti ve yatırımlar

Bakan Memişoğlu, il ziyaretinde ilk olarak Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret ederek kentteki çalışmaları değerlendirdi. Memişoğlu, programın 64'üncü il kapsamında Çankırı'ya geldiklerini belirterek kentte bugüne kadar hizmete açılan sağlık tesislerine ilişkin bilgi verdi.

Çankırı'da şimdiye kadar 16 birinci basamak ve 13 ikinci basamak olmak üzere toplam 29 sağlık tesisi hizmete alındığını söyleyen Memişoğlu, kentteki yatırımların devam ettiğini aktardı.

Memişoğlu, inşaatı belirli bir seviyeye ulaştırılan 400 yataklı hastanenin 2026'da hizmete sunulacağını açıkladı. Hastanenin hizmete girmesiyle birlikte tesisin yaklaşık 700 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi fonksiyonu görebilecek fiziki kapasiteye kavuşacağını, böylece hastaların çevre illere gitmeden tüm sağlık hizmetlerini alabileceğini söyledi.

Yerli teknoloji ve cihaz teslimleri

Bakan, sağlık altyapısının yerli cihazlarla güçlendiğine dikkat çekti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sağlık altyapısı anlamında dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda." Memişoğlu, Aselsan'ın yerli mühendislerin ürettiği cihazların teslim alındığını belirtti ve şunları ekledi: "Artık Türkiye de kendi sağlık cihazlarını üretip, teknolojisini yapabilir hale geldi."

Memişoğlu, dün teslim aldıkları 30 tane röntgen cihazına işaret ederek, bundan sonra Türkiye'de üretilen ileri teknoloji cihazların sağlık sisteminde kullanılacağını ifade etti.

Sağlık turizmi ve halk sağlığı altyapısı

Kurşunlu ilçesindeki termal kaynakların Çankırı'yı sağlık turizmi açısından stratejik bir bölge haline getirdiğini belirten Memişoğlu, bölgenin bir termal turizm merkezi olması için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca, Kızlaryolu Barajı ile içme suyu kalitesinin artmasının halk sağlığı açısından önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Koruyucu sağlık ve hizmet kalitesi

Bakan, koruyucu sağlık hizmetlerine verdikleri önemi yinelerken, hastanelerin yenilenmesi ve toplumun hastalanmadan sağlıklı kalmasını teşvik eden bir sağlık anlayışını savunduklarını belirtti. Hastalandıklarında ise "bütün fiziki altyapımız ve insan gücümüzle onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

