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Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Engelli aylığı, yaşlı maaşı ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemde yeni rakamlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 10:52
Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte milyarlarca vatandaşı etkileyen ödemeler yeni bir döneme girdi. Engelli aylığından yaşlı maaşına, bedelli askerlik ücretinden kıdem tazminatına kadar birçok kalemde rakamlar güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aktardığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre, aylık %1,37, yıllık bazda ise %35,05 olarak gerçekleşen enflasyon oranlarıyla birlikte, memur ve memur emeklileri için %15,57; SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise %16,67 oranında zam yapıldı.

Sosyal Yardım Ödemelerinde Yeni Tutarlar

Bu artış sadece maaşları etkilemekle kalmadı, aynı zamanda devletin sağladığı sosyal yardımlara da yansıdı. Temmuz ayında yapılan zamlar ile birlikte sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. İşte Temmuz-Aralık 2025 dönemi için geçerli olacak yeni sosyal yardım tutarları:

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

  • Evde Bakım Yardımı: 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseltildi.
  • 65 Yaş Aylığı: 4.664 TL'den 5.390 TL'ye çıkarıldı.
  • Engelli Aylığı:
    • %40-69 arası engelli olanlar için: 3.723 TL'den 4.302 TL'ye çıktı.
    • %70 ve üzeri engellilik oranına sahip olanlar için: 5.585 TL'den 6.454 TL'ye ulaştı.
    • 18 yaş altı engelli yakını olanlar için: 4.243 TL olarak güncellendi.

Çocuk Destekleri Zammı

Ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zam aldı. Eğitim seviyesine göre belirlenen yeni destek miktarları şöyle:

  • Okul Öncesi Çocuk Yardımı: 4.809 TL'den 5.558 TL'ye.
  • İlkokul Öğrencisi İçin Yardım: 7.214 TL'den 8.337 TL'ye.
  • Ortaokul Öğrencisi İçin Yardım: 7.695 TL'den 8.893 TL'ye yükseltildi.

Kıdem Tazminatı ve Bedelli Askerlik Ücretleri

Memur zammının etkisi çalıştıkları alanlarda da hissedildi. Kıdem tazminatı tavanı 46.659 TL'den 53.924 TL'ye, bedelli askerlik ücreti ise 243.035 TL'den 280.875 TL'ye yükseltildi.

Bu güncellemeler, hem çalışanlar hem de sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlar için önemli bir nefes alma imkanı sunuyor.

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