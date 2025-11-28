Menderes'te dana darbesiyle ağır yaralanan adam yaşamını yitirdi

İzmir'in Menderes ilçesinde, ahırda danasını araca yüklerken kafa darbesiyle ağır yaralanan 41 yaşındaki Suat Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:30
Olayın detayları

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner köyünde yaşayan 41 yaşındaki Suat Aydın, dün ahırda danasını araca yüklemek için bulunduğu sırada hayvanın ani bir kafa darbesiyle ağır şekilde yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Aydın, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından hazırlanan Aydın, ileri tedavi için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen Aydın kurtarılamadı.

Cenaze bilgileri

Suat Aydın'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Küner köyü camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Şaşal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

