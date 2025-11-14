Menteşe Belediyesi Bayır'da İlk Çocuk Kreşini Açtı — 34 Öğrenci Kapasiteli

Menteşe Belediyesi ilk çocuk kreşini Bayır Mahallesi'nde hizmete açtı

Menteşe Belediye Başkanı Gönca Köksal, seçim döneminde verdiği sözü tutarak ilk çocuk kreşini Bayır Mahallesi'nde açtı. Belediyenin yeni kreşi, bölgedeki kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla planlandı.

Neden Bayır Mahallesi seçildi?

Başkan Köksal Aras, Bayır Mahallesi'nin bir sanayi mahallesi olması nedeniyle bu bölgeyi tercih ettiklerini belirtti. Bayır'da sanayi tesislerinin yoğun olması, bölgedeki kadınların iş imkânlarına erişimini artırdığını ve bu nedenle kreşin burada açılmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Kreşin kapasitesi, program ve ruhsat

Başvuruların alındığını söyleyen Başkan Gonca Köksal Aras, Bayır Çocuk Kreşinin 2 sınıf ve 34 öğrenci kapasiteli olduğunu açıkladı. Kreş, Milli Eğitim müfredatına uygun eğitim verecek ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan alınmış ruhsat ile denetim altında faaliyet gösterecek.

Başkan, hizmetin niteliğine dair, "Pırıl pırıl, yetişmiş, tecrübeli öğretmenlerimiz var. Milli Eğitim müfredatını uygulayacağız. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından ruhsatımızı aldık. Tamamen onların kontrolüne ve denetiminde" ifadelerini kullandı.

Ücret ve hedeflenen kazanımlar

Kreşin aylık ücretinin 13 Bin lira olarak belirlendiğini açıklayan Başkan, bu bedelin benzer hizmetlere kıyasla düşük olduğunu vurguladı. Kreşin amaçları arasında çocukları topluma kazandırmak, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek ve dünyadaki güncel okul öncesi eğitim yöntemlerini uygulamak yer alıyor.

Başkan ayrıca, belediyelerin kreş açamayacağına dair tartışmalara değinerek tüm prosedürlerin eksiksiz tamamlandığını ve hizmete ilişkin tüm izinlerin alındığını belirtti.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GÖNCA KÖKSAL, SEÇİM DÖNEMİNDE SÖZ VERDİĞİ ÇOCUK KREŞİNİN İLKİNİ BAYIR MAHALLESİNDE AÇTI.