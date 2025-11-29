Menteşe Belediyesi Su Baskınlarına Hızlı Müdahale Ediyor

Menteşe Belediyesi ekipleri, yoğun yağış uyarıları sonrası sahada teyakkuzda; birçok noktada müdahale yapılıyor ve bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:17
Ekipler kritik noktalarda teyakkuzda

Sel ve fırtına uyarılarının ardından Menteşe Belediyesi ekipleri gerekli tüm ön hazırlıkları tamamladı. Devam etmesi beklenen yoğun yağışlara karşı saha personelimiz ve iş makinelerimiz ani su baskınlarına müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kötekli, TOKİ Bölgesi, Muğla Sanayi Bölgesi, Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi, Emek Caddesi, Sekibaşı Bölgesi ve Muslihittin Mahallesi Akyol Parkı gibi kritik noktalarda ekipler anında müdahalede bulundu.

Ayrıca altyapı çalışması bulunan yollar nedeniyle Karamehmet Mahallesi Kızıldağ Sokak, Orhaniye Mahallesi 168. Sokak, Düğerek Mahallesi Gündoğdu Sokak ile kolejler bölgesinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılarak buralarda çalışma başlatıldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerin devam edeceğini bildirdi.

