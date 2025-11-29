Menteşe'de Kasaplara Kapsamlı Gıda Denetimi

Belediye ve Tarım Müdürlüğü ortak denetimi

Menteşe Belediyesi Zabıta Amirliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, ilçe genelindeki gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ortak bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler, et ve et ürünleri satan, parçalayan, işleyen ve tüketime sunan işletmeleri kapsadı. Ekipler; hijyen şartları, ürünlerin saklama standartları, son kullanma tarihleri ve yasal mevzuata uygunluk konularında detaylı incelemeler yaptı.

Yapılan açıklamada, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği vurgulandı.

