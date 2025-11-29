Menteşe'de Kasaplara Kapsamlı Gıda Denetimi

Menteşe Belediyesi Zabıta Amirliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kasap ve et işletmelerinde hijyen ve mevzuat denetimi gerçekleştirdi; denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:17
Menteşe'de Kasaplara Kapsamlı Gıda Denetimi

Menteşe'de Kasaplara Kapsamlı Gıda Denetimi

Belediye ve Tarım Müdürlüğü ortak denetimi

Menteşe Belediyesi Zabıta Amirliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, ilçe genelindeki gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ortak bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler, et ve et ürünleri satan, parçalayan, işleyen ve tüketime sunan işletmeleri kapsadı. Ekipler; hijyen şartları, ürünlerin saklama standartları, son kullanma tarihleri ve yasal mevzuata uygunluk konularında detaylı incelemeler yaptı.

Yapılan açıklamada, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği vurgulandı.

MENTEŞE'DE KASAPLARA KAPSAMLI DENETİM

MENTEŞE'DE KASAPLARA KAPSAMLI DENETİM

MENTEŞE'DE KASAPLARA KAPSAMLI DENETİM

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Afyonkarahisar'da Takla Atan Tofaş'ın 21 Yaşındaki Sürücüsü Öldü
3
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
4
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
5
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
6
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
7
Samsun'da motosiklet alarmı: 2 bin 798 kaza, 5 ölü, 2 bin 360 yaralı (2025)

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali