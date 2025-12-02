Menteşe’de Şehit Muzaffer Akkuş ve Mutlu Kartez’in İsimleri Sokaklara Verildi

Menteşe Belediyesi, şehit Muzaffer Akkuş ve şehit Mutlu Kartez’in isimlerini Ortaköy Mahallesi’ndeki doğdukları sokak ve caddeye verme kararını oy birliğiyle aldı.

Menteşe’de şehit isimleri doğdukları yerlerde yaşatılacak

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen karar

Menteşe Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, şehit Muzaffer Akkuş ve şehit Mutlu Kartez için hazırlanan komisyon raporu okunarak karara bağlandı. Karar doğrultusunda iki şehidin isimleri, doğdukları Ortaköy Mahallesi’ndeki yerlere verilecek.

Toplantıya, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın bir konferans için Bodrum’da bulunması sebebiyle Belediye Meclisi’ne Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça başkanlık etti.

Komisyon raporuna göre; Şehit Jandarma Er Muzaffer Akkuş’un adı, doğduğu Ortaköy Mahallesi’nde Diğer Küme Evleri Dışkapı No.28 adresi önünden geçen sokağa, Şehit Veteriner Er Mutlu Kartez’in adı ise doğduğu Ortaköy Mahallesi’nde Diğer Küme Evleri Dışkapı No.236 adresi önünden geçen caddeye verildi.

Şehit Mutlu Kartez, 17 Temmuz 2020 tarihinde Girne, Kıbrıs’ta şehit olmuş; şehit Muzaffer Akkuş ise 23 Ağustos 2009 tarihinde Bitlis Mutki Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı’nda şehit düşmüştü.

Karar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gazileri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda alındı ve Menteşe Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye yetkilileri, alınan kararın iki şehidin adını gelecek nesillere yaşatmayı amaçladığını belirtti.

