Menteşe’de Şiddetli Yağmur ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla Menteşe'de gece başlayan yoğun sağanak ve dolu cadde ve sokakları su altında bıraktı; valilik ve AFAD koordinasyonunda müdahale başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:37
Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe, dün akşam saatlerinden itibaren yoğun sağanak ve dolu yağışının etkisi altına girdi. Kısa süreli olmasına karşın yağış, ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle yağan dolu nedeniyle bazı yollar kısa süreliğine beyaza büründü. Şiddetli yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar hızla suyla dolarken, yağmur sularının birikmesiyle oluşan göletler nedeniyle alçak kesimlerde seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer Harekete Geçti

Meteorolojik uyarının ardından Muğla Valiliği kriz yönetimi için hızla harekete geçti. İlçe kaymakamlıkları ve ilgili kurumlar bilgilendirilerek, tüm ekiplerin teyakkuz halinde bulundurulması talimatlandırıldı.

Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara acil uyarılar yapıldı. Tüm ilçelerin mahalle muhtarları da WhatsApp grupları üzerinden bilgilendirildi.

AFAD Koordinasyonu

Yağış uyarısı kapsamında, koordinasyon ve müdahale süreçlerini yönetmek üzere AFAD Yönetimi Başkanlığınca Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama ve Kurtarma Daire Başkanı de Muğla’da görevlendirildi.

