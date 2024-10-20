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Menteşe'deki Orman Yangını Hava Görüntüleri ile Gün Yüzüne Çıktı

Muğla Menteşe'de meydana gelen orman yangını, dron ile havadan görüntülendi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:09
Menteşe'deki Orman Yangını Hava Görüntüleri ile Gün Yüzüne Çıktı

Menteşe'de Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, dron ile havadan görüntülendi. Yangın, Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün sabaha karşı başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına Hızla Müdahale

Gece saatlerinde Kıran Mahallesi'nde Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarda etkisini artıran yangına, kara ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Kontrol Altında Olmayan Alanlar

Kısmen kontrol altına alınmış olan yangında, ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Müdahale sürecinin yanı sıra bölgede soğutma çalışmaları da sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda, yangının insan hayatı ve doğaya verdiği zarar büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

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