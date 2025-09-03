DOLAR
Menteşe'deki Saldırıda Kırmızı Bülten: Azmettirici Londra'da Belirlendi

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı madde atılması soruşturmasında azmettirici O.K. için Londra'dan kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:48
GÜNCELLEME 3: Bir şüphelinin daha gözaltına alındığı bilgisi eklendi.

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin evine yönelik yanıcı madde atılması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme kaydedildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturmada, olayla bağlantılı iki zanlının tutuklanmasının ardından deliller titizlikle incelendi.

Soruşturma kapsamında zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları, görüşmeleri ve banka hesap hareketleri analiz edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, olayın azmettiricisinin O.K. olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı tarafından O.K.'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüpheli E.U., İzmir'de yakalanarak sorgu işlemleri için Muğla'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Ayrıca, toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda olaya karıştığı ileri sürülen T.K. gözaltına alındı; şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Olay, 1 Eylül'de gece saatlerinde, Muslihittin Mahallesi'ndeki daireye yanıcı madde atılması sonucu meydana geldi. Balkonda çıkan yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı.

Söz konusu iki şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, olay kamuoyunda protesto edilmişti.

