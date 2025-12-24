Meram'da Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi düzenlenen törenle hizmete alındı.

Açılış töreni ve ilk konuşmalar

Törene çok sayıda davetli katıldı. Açılışta ilk konuşmayı, aile sağlığı merkezi çalışanları adına Dr. Cihan Kaya yaptı. Dr. Kaya, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve daha etkin ulaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Kavuş: "2025’i yatırımlarla kapatıyor, yeni yılı yeni yatırımlarla karşılıyoruz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş konuşmasında, insan sağlığının belediyecilik anlayışlarının temelinde yer aldığını vurguladı. Başkan Kavuş, "Sağlık, bizim için yalnızca bir hizmet alanı değil; huzurun, güvenin ve yaşam kalitesinin en temel göstergesidir. Meram Belediyesi olarak biz ‘önce insan’ anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimden çevreye, spordan sosyal hayata olduğu gibi sağlık yatırımlarını da asli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Merkezlerimiz bu anlayışla hayat buldu ve burası sadece Aymanas Mahallesine değil tüm Meram’a ve Konya’ya hizmet verecek önemli bir sağlık üssü olacak."

Başkan Kavuş, Meram’ın 2025 yılını açılışlarla kapatıp 2026’yı yeni yatırımlarla karşılayacaklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: "Kasım ayı içinde Süleyman Koncagül Aile Sağlığı Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Alakova Mahallesi’ne kazandırılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun protokolünü imzaladık. İşte bugün önemli bir yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. 2025’i yatırımlarla kapatırken 2026’yı da yatırımlarla karşılayacağız. Yeni yılın hemen başında Melikşah Mahallemiz için protokol imzalayacak ve Muhacir Pazarı’nın karşısındaki yeni sağlık hizmetinin açılışını gerçekleştireceğiz."

Yetkililerin değerlendirmeleri

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz son 25 yılda sağlık alanında yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, "2000’li yıllardan önce iki basamakta dahi zor hizmet veren bir yapıdan, bugün Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleriyle çok güçlü bir birinci basamak sağlık hizmeti sunan bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Artık vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine çok daha kolay, hızlı ve nitelikli şekilde ulaşabiliyor. Sağlıklı Hayat Merkezleri bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Konya, belediyelerimizle kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde bu alanda çok şanslı bir şehir" dedi.

AK Parti Konya İl Başkan Vekili Halil İbrahim Yener ise, "Böylesine modern ve nitelikli bir sağlık yatırımının hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru açılışta Meram için önemli bir sağlık yatırımının hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Konya Valisi İbrahim Akın ise merkezin Konya’nın sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılından itibaren hayata geçirilen aile hekimliği uygulamasıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük ivme kazandığını anlattı. Vali Akın, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi önemli ölçüde kolaylaşmıştır. Bugün açılışını yaptığımız bu merkezler de bu anlayışın güçlü bir yansımasıdır. Bu önemli yatırımın Meramlı hemşehrilerimize ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a ve İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi dualarla resmen hizmete açıldı. Tören sonrası protokol mensupları her iki merkezde incelemelerde bulundu.

Meram modern ve kapsamlı bir sağlık kompleksi daha kazandı

Aymanas Mahallesi'nde inşa edilen sağlık kompleksi, 8 birimli Aile Sağlığı Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezi'ni aynı çatı altında topluyor. Yaklaşık 400 metrekarelik Aile Sağlığı Merkezi bölümünde; aile hekimliği muayene odaları, aşı ve gebe izlem alanları, bebek-çocuk sağlığı birimleri ve emzirme odaları yer alıyor.

1060 metrekare kapalı alana sahip Sağlıklı Hayat Merkezi ise; gebe okulu, erken kanser taramaları, sigara bıraktırma polikliniği, psikolojik danışmanlık, egzersiz salonları ile eğitim ve toplantı alanlarından oluşuyor.

Açılışa katılanlar

Açılış programına; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, AK Parti İl Başkan Vekili Halil İbrahim Yener ile AK Parti ve MHP ilçe temsilcileri, muhtarlar, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Meram Belediyesi ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen merkez, bölgenin birinci basamak sağlık hizmetleri kapasitesini güçlendirerek halkın erişilebilir, hızlı ve kapsamlı sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

