Meriç Nehri'nde Boğulan Ege İshak Karafidan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Edirne'de, Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cenazesi, toprağa verildi.

Karafidan’ın cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgundan alınarak, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'ndeki Yıldırım Akmescid Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, anne ve babası ile birlikte aile yakınları katıldı ve burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler, Ege İshak’ın arkadaşları ve Karafidan ailesinin yakınları katıldı.

Olayın Ayrıntıları

Dün, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde yüzmek için nehre giren Karafidan, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın ardından, ihbar üzerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, botlarla nehirde arama başlattı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, su altında gerçekleştirdikleri çalışmayla Karafidan'ın cansız bedenine ulaştı.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.