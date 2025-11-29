Mersin Akdeniz'de Yemek İmalathanelerine Kapsamlı Zabıta Denetimi

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Mersin'de yemek imalatı yapan işletmelerde üretim, hijyen ve depolama şartlarını kapsayan kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:22
Mersin Akdeniz'de Yemek İmalathanelerine Kapsamlı Zabıta Denetimi

Mersin Akdeniz'de Yemek İmalathanelerine Kapsamlı Zabıta Denetimi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğine yönelik hassasiyetin arttığı bu dönemde ilçe genelinde yemek imalatı yapan işletmelere kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimin Kapsamı

Denetimler, kullanılan malzemelerden üretim alanlarına, personel hijyeninden depolama şartlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. İmalathanelerde üretim alanlarının temizliği, ekipmanların durumu ve yüzey hijyeni gibi temel kriterler titizlikle incelendi.

Ürün ve Depolama Kontrolleri

Denetimlerde işletmelerde kullanılan tüm gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri tek tek kontrol edilirken, özellikle et ve et ürünlerinin saklama koşulları özel hassasiyetle mercek altına alındı. Bu ürünlerin uygun sıcaklık ve doğru muhafaza koşullarında tutulup tutulmadığı dikkatle değerlendirildi.

Personel Hijyeni ve İşletme Düzeni

Zabıta ekipleri, çalışanların kişisel hijyen standartlarına uyumunu, kullanılan koruyucu ekipmanların durumunu ve çalışma ortamındaki genel düzeni detaylı şekilde denetledi. Depolama alanlarının düzeni, ürünlerin doğru koşullarda istiflenmesi ve işletmelerin genel temizlik planları da kontrol edilen başlıklar arasındaydı.

Yetkililerin Açıklaması

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatları doğrultusunda denetimlerin kesintisiz ve düzenli şekilde sürdürüleceğini belirtti. Sivaslıoğlu, halkın güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK...

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK HASSASİYETİN ARTTIĞI BU DÖNEMDE İLÇE GENELİNDE YEMEK İMALATI YAPAN İŞLETMELERE KAPSAMLI BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar
4
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
5
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
6
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
7
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?