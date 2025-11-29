Mersin Akdeniz'de Yemek İmalathanelerine Kapsamlı Zabıta Denetimi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğine yönelik hassasiyetin arttığı bu dönemde ilçe genelinde yemek imalatı yapan işletmelere kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimin Kapsamı

Denetimler, kullanılan malzemelerden üretim alanlarına, personel hijyeninden depolama şartlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. İmalathanelerde üretim alanlarının temizliği, ekipmanların durumu ve yüzey hijyeni gibi temel kriterler titizlikle incelendi.

Ürün ve Depolama Kontrolleri

Denetimlerde işletmelerde kullanılan tüm gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri tek tek kontrol edilirken, özellikle et ve et ürünlerinin saklama koşulları özel hassasiyetle mercek altına alındı. Bu ürünlerin uygun sıcaklık ve doğru muhafaza koşullarında tutulup tutulmadığı dikkatle değerlendirildi.

Personel Hijyeni ve İşletme Düzeni

Zabıta ekipleri, çalışanların kişisel hijyen standartlarına uyumunu, kullanılan koruyucu ekipmanların durumunu ve çalışma ortamındaki genel düzeni detaylı şekilde denetledi. Depolama alanlarının düzeni, ürünlerin doğru koşullarda istiflenmesi ve işletmelerin genel temizlik planları da kontrol edilen başlıklar arasındaydı.

Yetkililerin Açıklaması

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatları doğrultusunda denetimlerin kesintisiz ve düzenli şekilde sürdürüleceğini belirtti. Sivaslıoğlu, halkın güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK HASSASİYETİN ARTTIĞI BU DÖNEMDE İLÇE GENELİNDE YEMEK İMALATI YAPAN İŞLETMELERE KAPSAMLI BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.