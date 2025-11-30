Mersin Bozyazı'da Hortum Kıyıyı Vurdu: İş Yerleri ve Evler Hasar Aldı

Mersin Bozyazı'da hortum kıyı şeridini vurdu

Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece Mersin genelinde etkili olan yağışlı hava, bazı ilçelerde kuvvetli yağış ve fırtınaya dönüştü. Akdeniz’de oluşan hortum, Bozyazı ilçesi kıyı şeridinde etkili oldu.

Merkez Mahallesi ve kıyıdaki hasarlar

Hortum, kıyıdaki Merkez Mahallesi'ne kadar ulaştı. Mahalle sınırları yakınında bir işletmenin önündeki çardağın çatısı çöktü; bazı caddelerde ağaçlar devrildi. Hortum, bazı konutların güneş enerjisi depolarını yerinden söktü ve cam balkonlarda hasara neden oldu. Sabah saatlerinde bölgedeki hasarlar ortaya çıktı.

Belediye ekipleri olay yerinde temizlik çalışmaları yürütürken, iş yeri ve evlerde maddi hasar gözlemlendi. Bölgedeki bir sitede bekçilik yapan Mehmet Güzel, gece yaşananların doğal bir afet olduğuna dikkat çekti.

Çevre ilçelerdeki etkiler

Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde dolu yağışı kaydedilirken, Erdemli ilçesinde de sağanak yağış sabaha karşı etkisini kaybetti. Esenpınar Mahallesi yolunda yağışla birlikte çakılların yola sürüklendiği, bazı site havuzlarında biriken suyun dikkati çektiği bildirildi.

Hava durumu ve beklenti

Bölgede yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

