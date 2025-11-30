Mersin Bozyazı'da Hortum Kıyıyı Vurdu: İş Yerleri ve Evler Hasar Aldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde gece görülen hortum, kıyıdaki iş yerleri ve konutlarda hasara yol açtı; belediye ekipleri bölgeyi temizliyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:40
Mersin Bozyazı'da Hortum Kıyıyı Vurdu: İş Yerleri ve Evler Hasar Aldı

Mersin Bozyazı'da hortum kıyı şeridini vurdu

Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece Mersin genelinde etkili olan yağışlı hava, bazı ilçelerde kuvvetli yağış ve fırtınaya dönüştü. Akdeniz’de oluşan hortum, Bozyazı ilçesi kıyı şeridinde etkili oldu.

Merkez Mahallesi ve kıyıdaki hasarlar

Hortum, kıyıdaki Merkez Mahallesi'ne kadar ulaştı. Mahalle sınırları yakınında bir işletmenin önündeki çardağın çatısı çöktü; bazı caddelerde ağaçlar devrildi. Hortum, bazı konutların güneş enerjisi depolarını yerinden söktü ve cam balkonlarda hasara neden oldu. Sabah saatlerinde bölgedeki hasarlar ortaya çıktı.

Belediye ekipleri olay yerinde temizlik çalışmaları yürütürken, iş yeri ve evlerde maddi hasar gözlemlendi. Bölgedeki bir sitede bekçilik yapan Mehmet Güzel, gece yaşananların doğal bir afet olduğuna dikkat çekti.

Çevre ilçelerdeki etkiler

Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde dolu yağışı kaydedilirken, Erdemli ilçesinde de sağanak yağış sabaha karşı etkisini kaybetti. Esenpınar Mahallesi yolunda yağışla birlikte çakılların yola sürüklendiği, bazı site havuzlarında biriken suyun dikkati çektiği bildirildi.

Hava durumu ve beklenti

Bölgede yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

MERSİN'DE GECE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLURKEN ANAMUR İLÇESİ SINIRLARINDA AKDENİZ'DE ÇIKAN HORTUM BİR...

MERSİN'DE GECE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLURKEN ANAMUR İLÇESİ SINIRLARINDA AKDENİZ'DE ÇIKAN HORTUM BİR MAHALLEDE DE ZARARA NEDEN OLDU.

MERSİN'DE GECE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLURKEN ANAMUR İLÇESİ SINIRLARINDA AKDENİZ'DE ÇIKAN HORTUM BİR...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
3
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
4
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
5
Pınarhisar Hacıfaklı Köyü'nde Sabah Namazı Buluşması
6
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
7
Kozan'da Kadına Şiddetle Mücadele: KADES Tanıtımı ve Güçlü Mesaj

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı