Mersin'de 16 Yaşındaki Kızın Sokakta Darbedilmesi: Şüpheli E.A. Tutuklandı

Mersin Toroslar Halkkent'te 19 Ağustos'ta sokakta darbedilen 16 yaşındaki D.O. olayında gözaltına alınan E.A. 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:29
Olay ve Gelişmeler

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın sokakta darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Halkkent Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta, D.O.'nun henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişi tarafından sokakta darbedildiği bildirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimliği belirlenen şüpheli E.A. (16), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Soruşturma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

