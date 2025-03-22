Mersin'de 30 Bin Makaron Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltında

Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'in Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 30 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, kaçak sigara ticareti yapan şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda, 175 kilogram tütün, 4 sigara doldurma makinesi ve kompresör de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Mersin'de 30 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, makaronun yanı sıra 175 kilogram tütün de ele geçirildi.