Mersin'de 823 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısında kent genelindeki güvenlik ve asayiş durumu ele alındı. Toplantıda suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve diğer ilgili başlıklar değerlendirmeye alındı.

Operasyon ve yakalamalar

Valilikten yapılan açıklamada, 24-30 Kasım tarihleri arasında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 823 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimleri

Trafik denetimleri kapsamında 107 bin 312 araç kontrol edilirken, bin 396 araç trafikten men edildi.

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göç ile mücadele çalışmaları çerçevesinde bin 844 kişinin kimlik kontrolü yapıldı; aralarında bulunan 18 yabancı uyruklu kişi Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Valilik açıklamasında, Mersin'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin 7/24 özveriyle görev yaptığı vurgulandı.

