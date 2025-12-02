Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' konseri, Türk müziği ve halk oyunlarını buluşturarak Erman Talşık yönetiminde coşkulu bir gece sundu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:59
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Anadolu’dan Ezgiler' konseriyle kentteki sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser Detayları

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Türk Müziği Topluluğu ile Türk Halk Oyunları Topluluğunun ortak sahne aldığı konser, Kongre ve Sergi Sarayında yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Konseri, Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık yönetti; gece, halk oyunlarının sevilen figürlerinden Kerimoğlu Zeybeği ile açıldı.

Program, Kütahya, Isparta, Erzincan ve Ankara yörelerinden seçilen türkülerle devam etti. "Elif dedim be dedim, evlerinin önü Mersin, ervah-ı ezelde levh-i kalemde ve hayde yarim" eserlerinin seslendirildiği gece, 'Su gelir meste gider' halayıyla coşkulu bir finale sahne oldu. İzleyicilerin de katılımıyla oluşturulan halay, salonun en renkli anları arasında yer aldı.

Sanatçıların ve Seyircinin Görüşleri

Erman Talşık konser sonrası, "Gümbür gümbür bir konser oldu. Çok güzel bir etkileşim aldık. Umarım herkesin gönlüne dokunmuşuzdur" dedi. Repertuvarı oluştururken Türkiye’nin farklı yörelerinin ezgilerini bir araya getirdiklerini vurgulayan Talşık, "Semahlarımızı, deyişlerimizi, türkülerimizi ve zeybeklerimizi halk danslarıyla aynı sahnede buluşturmak istedik. Bizim için çok kıymetli bir çalışma oldu" diye konuştu.

Konseri izleyen vatandaşlar da programdan büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Almanya’dan gelen öğretmen Veli Kaya, "Bu güzelliği yurtdışında herkese anlatacağım. Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ederim" dedi. Aynı zamanda çeşitli korolarda yer aldığını söyleyen Mehmet Fedai ise, "Müziği ve türküyü seven herkes bugün buradaydı. Mükemmel bir konserdi" ifadelerini kullandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 'ANADOLU’DAN EZGİLER' KONSERİYLE KENTTEKİ SANATSEVERLERE UNUTULMAZ...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 'ANADOLU’DAN EZGİLER' KONSERİYLE KENTTEKİ SANATSEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 'ANADOLU’DAN EZGİLER' KONSERİYLE KENTTEKİ SANATSEVERLERE UNUTULMAZ...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?