Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Anadolu’dan Ezgiler' konseriyle kentteki sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser Detayları

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Türk Müziği Topluluğu ile Türk Halk Oyunları Topluluğunun ortak sahne aldığı konser, Kongre ve Sergi Sarayında yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Konseri, Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık yönetti; gece, halk oyunlarının sevilen figürlerinden Kerimoğlu Zeybeği ile açıldı.

Program, Kütahya, Isparta, Erzincan ve Ankara yörelerinden seçilen türkülerle devam etti. "Elif dedim be dedim, evlerinin önü Mersin, ervah-ı ezelde levh-i kalemde ve hayde yarim" eserlerinin seslendirildiği gece, 'Su gelir meste gider' halayıyla coşkulu bir finale sahne oldu. İzleyicilerin de katılımıyla oluşturulan halay, salonun en renkli anları arasında yer aldı.

Sanatçıların ve Seyircinin Görüşleri

Erman Talşık konser sonrası, "Gümbür gümbür bir konser oldu. Çok güzel bir etkileşim aldık. Umarım herkesin gönlüne dokunmuşuzdur" dedi. Repertuvarı oluştururken Türkiye’nin farklı yörelerinin ezgilerini bir araya getirdiklerini vurgulayan Talşık, "Semahlarımızı, deyişlerimizi, türkülerimizi ve zeybeklerimizi halk danslarıyla aynı sahnede buluşturmak istedik. Bizim için çok kıymetli bir çalışma oldu" diye konuştu.

Konseri izleyen vatandaşlar da programdan büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Almanya’dan gelen öğretmen Veli Kaya, "Bu güzelliği yurtdışında herkese anlatacağım. Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ederim" dedi. Aynı zamanda çeşitli korolarda yer aldığını söyleyen Mehmet Fedai ise, "Müziği ve türküyü seven herkes bugün buradaydı. Mükemmel bir konserdi" ifadelerini kullandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 'ANADOLU’DAN EZGİLER' KONSERİYLE KENTTEKİ SANATSEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.