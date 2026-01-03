Mersin'de 'Change Araç' Operasyonu: 18 Şüpheli, 1 milyar 180 milyon lira İşlem Hacmi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Change Araç' çetesine yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Operasyonda, aralarında 1 milyar 180 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı; 14'ü tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 27 araç ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mersin’de ‘Change Araç’ çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 adet araca el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını ‘ağır hasarlı’ araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya, vatandaşları ikinci el araç alımlarında dikkatli olmaya çağırdı ve soruşturmayı yürüten birimleri tebrik etti.

