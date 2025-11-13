Mersin'de Emekliler 'Sabah Sporu' ile Sahilde Buluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sabah Sporu' etkinliğiyle Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi üyeleri sahilde 09.00-10.00 arasında spor yapıp sosyalleşiyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:42
Mersin'de Emekli Evi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Sabah Sporu' etkinliğinde hem hareket ediyor hem de sahil havasında sosyalleşerek güne zinde başlıyor.

Etkinlik ve organizasyon

Emeklilerin aktif yaş almasına katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ortaklığında, Emekli Evi üyelerine 'Sabah Sporu' etkinliğini başlattı. Yazdan kalma tertemiz sahil havasında, eşofmanlarıyla sahile gelen emekliler, Büyükşehir bünyesinde görev yapan eğitmenler eşliğinde sporlarını yapıyor.

Haftanın 2 günü Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi'nde 09.00-10.00 saatleri arasında düzenlenen sabah sporu sayesinde emekliler hem sosyalleşmenin tadını çıkarıyor hem de sağlıklı yaş alabilmek için hareket ediyor.

Yetkili ve katılımcı sözleri

Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, projenin ikinci haftasında olduklarını belirterek, 'Sabah 09.00-10.00 saatleri arasında sahilde spor yapıyoruz. Misafirlerimiz oldukça memnunlar. Katılım da gittikçe yükseliyor. Çünkü emeklilerimiz birbirleriyle etkileşim kurup, daha çok kişiyi çağırıyorlar' dedi. Bozkurt, etkinliğin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin görevlendirdiği iki hoca eşliğinde gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Etkinlikte yer alan emekli vatandaşlardan Hüseyin Ünal da, 'Büyükşehir’in aktiviteleri ve etkinlikleri çok güzel. Çalışmalarını seviyor ve takdir ediyorum. Bütün etkinlikler güzel, ama spor çok daha önemli. Keşke herkesin zamanı olsa da spor yapabilse' sözleriyle memnuniyetini ifade etti ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ekibine teşekkür etti.

