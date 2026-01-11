Mersin'de Empati Parkuru Kuruldu: Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla Sayapark AVM'de bir empati parkuru kurdu. Etkinlikte vatandaşlar, göz bandı ve beyaz baston kullanarak görme engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı zorlukları deneyimledi.

Etkinlik ve iş birliği

Etkinlik, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile bir sivil toplum örgütünün iş birliğinde gerçekleştirildi. Parkur, hissedilebilir yüzeylerden oluşan düzenlemeleri içeriyordu; katılımcılar bu yüzeylerde yürüyerek günlük hayatta görme engellilerin karşılaştığı güçlükleri birebir yaşama fırsatı buldu.

Gözler kapandı, empati arttı

Kurulan farkındalık parkurunda vatandaşlar göz bandı takıp beyaz baston eşliğinde hissedilebilir zemin üzerinde ilerledi. Uygulamalı etkinlik sayesinde hissedilebilir yüzeylerin şehir yaşamındaki önemi vurgulandı ve katılımcılar görme engelli bireylerin karşılaştığı engelleri daha yakından anladı.

Yetkili açıklaması

Onur Örbük, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli sosyolog, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Görme engelli bireylerimizin şehir hayatında yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık parkuru kurduk. Parkuru deneyimleyen vatandaşlar, daha önce böyle bir deneyim yaşamadıklarını ve görme engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anladıklarını ifade etti."

Vatandaş deneyimleri

Etkinliğe katılan Ebru Bölük, parkurda yürürken zorlandığını belirterek, "Bu etkinlik gerçekten çok anlamlı. Gözlerim kapalıyken yürümek benim için çok zordu. Empati duygusunun artması için bu tür çalışmalar çok önemli" ifadelerini kullandı.

Levent Özkurt ise hissedilebilir yüzeylerin önemini şöyle anlattı: "Şehirde gördüğümüz sarı bantların ne kadar önemli olduğunu bugün yaşayarak öğrendim. Görme engelli bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum."

Etkinlik, kent yaşamında erişilebilirlik ve empati bilincini artırmayı amaçlayarak ziyaretçilere farkındalık kazandırdı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘7-14 OCAK BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI’ KAPSAMINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA EMPATİ PARKURU KURDU.