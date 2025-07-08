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Mersin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Mersin'de meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 12:14
Mersin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Mehmet Ummak'ın kullandığı 71 BA 585 plakalı otomobilin D-400 kara yolunda kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti.

Otomobil, Narlıkuyu Mahallesi'nde karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi. Kazanın bildirimi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Yapılan incelemelerde, sürücü Mehmet Ummak'ın hayatını kaybettiği, E.U.A'nın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Yaralı E.U.A, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Ummak'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır...

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır...

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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