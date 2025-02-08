Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol'un Cenazesi Defnedildi

Mersin'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç keman sanatçısı Laçin Akyol'un cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Akyol'un cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. İlk olarak Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Akyol'un babası Mahmut Akyol, annesi Övül Akyol, yakınları, arkadaşları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 18 yaşındaki Laçin Akyol'un öz geçmişi okundu.

Tan Sağtürk, törende yaptığı konuşmada, "Laçin'in sanatıyla dünyaya renk kattığını ve onun özel bir insan olduğunu" ifade etti. Laçin'in başarılarının kendilerine yaşattığı gururun derin izler bıraktığını belirten Sağtürk, "Kısa ama başarılı bir ömür sürdü. Geride unutulmaz izler, ilham veren azim ve hiç solmayacak bir hatıra bıraktı," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Laçin'in hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazanın meydana geldiği bölgede alınan önlemleri hatırlattı. Seçer, "Bütün bu tedbirlere rağmen insanların hoyratça, kurallara uymaksızın hareket etmeleri sonucunda bu elim olaylarla karşı karşıya kalıyoruz," ifadelerini kullandı.

Aile yakını Altay Bayram ise Laçin'in disiplini ve çalışkanlığı ile herkesin hayranlığını kazandığını dile getirdi. Akyol'un müzik kariyerinin Mersin'den başlayıp dünyaya yayıldığını vurgulayan Bayram, "Sana müteşekkiriz. Biz sana veda etmiyoruz. Her zaman içimizde yaşamaya devam edeceksin," dedi. Ayrıca, İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi'nin Laçin Akyol anısına bir fon kuracağı bilgisi verildi.

Törenden sonra Akyol'un ailesi taziyeleri kabul etmek üzere Çiftlikköy Mezarlığı'na geçildi. Akyol'un cenazesi burada, kılınan namazın ardından defnedildi.

Olayla ilgili daha önceki bilgiler doğrultusunda, İsviçre'de müzik eğitim alan Laçin Akyol, kayak yaparken ayağını kırdıktan sonra Mersin'e dönmüştü. Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Akyol'un organları aile kararıyla bağışlanmıştır.

Kazanın ardından sürücü İ.H.Ç hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak "ev hapsi" kararı verilmiş, ardından tutuklanmıştır.

Laçin Akyol, Türkiye'de ve uluslararası alanda birçok ödül kazanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine hediye edilen keman ile dikkat çekmiştir.

Mersin'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç keman sanatçısı Laçin Akyol'un cenazesi toprağa verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Akyol'un cenazesi ailesine teslim edildi. Akyol için ilk olarak Mersin Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Mersin'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç keman sanatçısı Laçin Akyol'un cenazesi toprağa verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Akyol'un cenazesi ailesine teslim edildi. Akyol için ilk olarak Mersin Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.