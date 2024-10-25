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Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:32
Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin ve çevresindeki illerde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan Operasyon ve Detayları

İl Jandarma Komutanlığı, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bu doğrultuda belirlenen adreslere eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyal ve belgeler ele geçirildi.

Adli Süreç ve Sonuçlar

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 2 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmelerin takipçisi olunacaktır.

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