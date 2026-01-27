Mersin'de Hanımevleri: Kadınlara Güvenli ve Konforlu Dinlenme Alanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hanımevleri, kırsal mahalle ve köylerden merkeze gelen kadınlara yazın serin, kışın sıcak, güvenli ve konforlu bir bekleme alanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:50
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hanımevleri, kırsal mahalle ve köylerden hastane ile resmi işlemler için merkeze gelen kadınlara büyük kolaylık sağlıyor. Proje, yazın serin, kışın sıcak, güvenli ve konforlu bir dinlenme imkanı sunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla destek

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hanımevi uygulaması, özellikle uzak mahalle ve köylerden merkeze gelen kadınların günlük koşuşturmada nefes alabileceği güvenli bir alan oluşturuyor. Hastane randevuları, tahlil süreçleri ve diğer resmi işlemler nedeniyle saatlerce şehir merkezinde kalan kadınlar, burada dinlenme ve sosyalleşme fırsatı buluyor.

Hanımevleri, kadınların yazın sıcakta, kışın soğuk ve yağmurdan korunarak çaylarını içip vakit geçirebilecekleri, bekleme sürelerini daha verimli değerlendirebilecekleri bir mekan sunuyor. Bu sayede kadınlar kendilerini ‘evlerinde gibi’ hissediyor.

Yerel ihtiyaçlara yanıt

Başak Gökdal Bayraktar, Erdemli ve Tarsus'ta bulunan Hanımevleri'nin özellikle uzak mahalle ve köylerden gelen kadınlar için önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini vurguladı. Bayraktar, uzak köy ve mahallelerden merkeze gelen kadınların günlük işlerini tamamladıktan sonra otobüs saatlerini beklemek zorunda kaldığını, özellikle soğuk ve yağmurlu dönemlerde bekleyişin zorlayıcı hale geldiğini belirtti. Bu nedenle Büyükşehir tarafından Hanımevi hizmetinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Bayraktar ayrıca, Hanımevi sayesinde kadınların hem sosyalleştiğini hem de bekleme sürelerini daha verimli şekilde değerlendirdiğini aktardı.

