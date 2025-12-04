Mersin'de Hobi Bahçesi Krizi: Mezitli Belediyesi'nin Yıkım Kararı Tepki Çekti

Kullanıcılar: Alan kronik hastalar için rehabilitasyon merkezi, yıkım kararı geri çekilsin

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde 2017 yılında Avrupa Birliği desteğiyle kurulan 1. Etap Hobi Bahçesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mezitli Belediyesi tarafından boşaltılıp yıkılacağı iddiası tepkilere yol açtı. Kullanıcılar, alanın kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar ve koruyucu aileler için rehabilitasyon amacıyla hayati önem taşıdığını belirterek kararın geri alınmasını talep etti.

Proje, dönemin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından ihtiyaç sahiplerine tahsis edildi. Yaklaşık 33 bahçeden oluşan alanda kanser hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan bireyler, engelliler, gaziler ve emekliler toprakla uğraşarak vakit geçiriyor, sebze ve meyve ekiyor ve tedavi süreçlerine destek sağlayacak aktivitelerde bulunuyordu.

Aynı yıl Mustafa - Azize Boyraz çifti, böbrek yetmezliği bulunan K.Y. isimli kız çocuğuna koruyucu aile oldu; Baba Boyraz, kızına böbreğini vererek nakil gerçekleştirdi ve bu nedenle 2017 yılında "Yılın Babası" seçildi. Plaket, dönemin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından takdim edildi. Boyraz ailesine, kızlarının tedavi süreci ve rehabilitasyonu için 1. Etap Hobi Bahçesi'nden bir alan tahsis edildi ve aile 2017'den bu yana burada üretim yaparak hem kızlarının hem de diğer kullanıcıların tedavi süreçlerine destek olduğunu belirtti.

İddialara göre mevcut CHP Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 30 Kasım tarihinde bahçe kullanıcılarına tebligat gönderdi. Tebligatta 1. Etap Hobi Bahçesi'nin boşaltılması istendi ve Aralık itibarıyla yıkımın başlayacağı bildirildi. Bu duyuru üzerine Boyraz ailesi ve bahçeyi kullanan diğer kişiler tepki gösterdi; kullanıcılar kararın geri çekilmesini talep etti.

Anne Azize Boyraz tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bahçedeki tüm kullanıcılar kronik rahatsızlığı olan kişilerden oluşuyor. Ancak sadece bir önceki başkanın yaptığı bir hizmet olduğu için, mevcut başkanımız Ahmet Serkan Tuncer’in burayı yıkıp çocuk parkı yapacağını söylüyor. Buranın bir kısmı Devlet Su İşleri’ne bağlı. Burası zaten kronik hastalıkları olan insanlar için nefes almaları için, terapi için yapılmış bir yer. Başkanımız neden yıkıyor burayı"

Boyraz, alanın tedavilere katkısına vurgu yaparak ekledi: "Burası kronik hastalıkları olan, kanser ve engelli olan kişilere tahsis edilen bir yer. Tamamen tedavi ve vakit geçirmeleri açısından. Yeşillikle, toprakla uğraşmaları, tedavilerinde büyük katkıları olduğu düşünülerek yapılmış bir yer. Ve gerçekten de biz kendi adımıza söyleyelim, ben kızımla bunun çok büyük faydasını gördüm, diğer arkadaşlarımız da keza aynı şekilde"

Karara karşı mücadele edeceklerini belirten Boyraz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdiki başkanımız Ahmet Serkan Tuncer burayı yıkmak istiyor. Çocuk parkı yapacakmış. Zaten mevcut sitelerin hepsinde çocuk parkı var. Yani bir avuç toprak, bunu bizim elimizden almasın. Biz burada ağaçlar yetiştirdik. Yeşile zaten hasretiz. Ormanlar yanıyor. Yani bir karış yer, neden başkanımız bize bunu çok görüyor? Ve biz bunun yıkılmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, mücadelemiz de sonuna kadar devam edecek"

Boyraz, bir önceki dönem belediye başkanı Neşet Tarhan’ın çalışmaları ile mevcut başkan Tuncer’in uygulamalarını karşılaştırarak, eşi adına verilen plakete de değindi: "Herşeyi yıkmakla uğraşırken 2017’de bir önceki belediye başkanımız Neşet Tarhan eşime verdiği ‘Yılın Babası’ plaketini sanırım şu anki belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer unuttu. Bunu da biz kendisine iade edelim, belki kendisinin daha çok işine yarayacaktır"

Boyraz ayrıca taleplerine yanıt alamadıklarını belirterek, "Başkanımıza talepler iletildi fakat hiçbir şekilde başkan bizleri ciddiye almadı" ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar, 1. Etap Hobi Bahçesi'nin kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli rol oynadığını savunuyor ve belediyeden yıkım kararını geri çekmesini talep ediyor. Konuyla ilgili belediye yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

