Mersin'de Kaçak Eser Avcılarına Darbe: 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Kaçak Kazı Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser bulma amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

İl Jandarma Komutanlığı, ilçede kaçak kazı yapan kişileri yakalamak için özel bir çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda, iki şüpheli suçüstü yakalandı.

El Konulan Malzemeler

Operasyon sırasında, tır, pikap ve kaçak kazıda kullanılan iş makinesi ile çeşitli malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Drone İle Kaydedildi

Operasyonun tüm aşamaları, jandarma tarafından dronla kayda alındı. Yetkililer, kaçak kazıların önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, tır, pikap ve kaçak kazıda kullanılan iş makinesi ile malzemeye el konuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, tır, pikap ve kaçak kazıda kullanılan iş makinesi ile malzemeye el konuldu.